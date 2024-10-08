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Путин встретился в Кремле с президентом Азербайджана Алиевым

08 октября 2024, 13:34
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле приехавшего на переговоры своего коллегу из Азербайджана Ильхама Алиева. На встрече главы государств в основном намерены обсудить вопрос нормализации отношений Баку и Еревана.


Российский лидер, приветствуя гостя, выразил удовлетворение тем, что на полях саммита глав СНГ существует возможность обменяться информацией о текущем положении дел и, возможно, внести какие-то коррективы в поступательное движение вперёд, которое, по мнению Путина, несомненно существует. Он также пригласил президента Азербайджана на саммит БРИКС, который пройдёт в Казани 23-24 октября.

Алиев в свою очередь в начале встречи ещё раз поздравил российского президента с днём рождения. Стоит отметить, что премьер-министр Армении Никол Пашинян также прибыл в Москву для участия в саммите глав государств СНГ. С ним у Владимира Путина также запланирована отдельная встреча. Накануне, 7 октября, в день рождения президента России, участники мероприятия Содружества провели неформальную встречу, которая стала подготовкой к саммиту.

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Украину не будут обсуждать на саммите стран БРИКС
Ушаков: Сессий по Украине на саммите БРИКС в Казани не планируется
08 октября 2024, 13:00

Фото: istock/Bet_Noire

Сессий по теме Украине на саммите стран БРИКС не планируется. Об этом заявил 8 октября помощник президента России Юрий Ушаков.
Ушаков также сообщил, что не ожидаются и мероприятия по обсуждению платформы «Друзей мира», пишет РИА Новости. Платформу решили создать для разрешения украинского кризиса Китай, Бразилия и другие государства Глобального Юга.

Саммит глав государств под председательством России в БРИКС в 2024 году пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в саммите уже подтвердили лидеры более 30 государств. Накануне статус страны-партнера БРИКС запросила Куба. Также БРИКС посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Кроме этого в рамках саммита президент России Владимир Путин встретится со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

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#казань
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Мальдивы уладили конфликт с «клоуном» и попросили у Индии $760 млн
FT: Индия даст Мальдивам $760 млн после слов о «клоуне» в адрес премьера
08 октября 2024, 12:43

Фото: iStock/Sagittarius Pro

Индия выделит Мальдивам 760 миллионов долларов после того, как мальдивские чиновники назвали индийского премьера «клоуном». Скандал уладили, после президент архипелага добился финансирования. Об этом сообщает 8 октября Financial Times.
Зимой представители мальдивских властей назвали премьера Индии «клоуном» за поддержку Израиля, поскольку на Мальдивах исповедуют ислам. Межгосударственный скандал в итоге уладили и теперь индийское правительство оказывает финансовую помощь мальдивцам. По данным FT, Индия поможет Мальдивам предотвратить дефолт.

Ранее Мальдивы, Китай и Индия отказались от доллара США в торговле и перешли на расчеты в национальных валютах. Отказ от американской волюты позволил Мальдивам сэкономить 50% ежегодного импорта — это около 1,5 млрд долларов.

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Харрис завила, что не будет обсуждать с Путиным мир на Украине без участия Киева
08 октября 2024, 11:35

Фото: сайт Белого дома

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис заявила, что не готова к двусторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на Украине. По её словам, без участия Киева такая встреча невозможна.
Соответствующее заявление кандидат на пост президента США сделала, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента телеканала CBS News. Журналист спросил её, готова ли она встретиться с российским лидером ради мирного урегулирования украинского конфликта.

«Двусторонне без Украины? Нет», — ответила Харрис.

В том же интервью претендент на президентское кресло от Демократической партии уклонилась от ответа на вопрос, поддержит ли она идею вступления Украины в НАТО, если победит на выборах. Харрис заявила, что сейчас говорить об этом преждевременно, а данный вопрос будет обсуждаться «когда и если» до этого дойдёт.

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#украина
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Евросоюз готовит Украину к выгодному мирному договору
Шефчович: ЕС обеспечит Украине преимущество для мира на выгодных условиях
08 октября 2024, 11:22

Фото: сайт ЕС

Евросоюз должен обеспечить Украине особое положение, которое позволит ей заключить мир на выгодных условиях. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Страсбурге в ходе подготовки к саммиту стран ЕС.
«Нашей целью должна оставаться подготовка дороги к полноценному членству Украины в ЕС и обеспечение такого положения, которое позволит Украине обсуждать мир на выгодных условиях», — заявил Шефчович.
По данным Шечовича, на саммите Евросовета 17-18 октября страны обсудят развитие обороны вокруг Украины и подготовку страны к предстоящей зиме. Сейчас ЕС занимается ремонтом сетей и стабилизирует поставки энергии на Украину.

Также вице-президент Еврокомиссии сообщил о подготовке очередного финансового пакета помощи.
«Мы стремимся как можно быстрее достичь соглашения по нашему предложению по предоставлению кредита макрофинансовой помощи в размере до 35 млрд евро в качестве взноса в общий кредит «Большой семерки». Важно, чтобы средства были готовы к концу года», — сказал Шефчович.

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FT: Украина и её союзники признали необходимость переговоров с Россией
08 октября 2024, 11:13

Фото: iStock/Diy13

Украина и её западные союзники признали необходимость проведения переговоров с Россией по вопросам территориальной целостности на фоне изменяющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе. Об этом пишет газета Financial Times.
Отмечается, что настроения стремительно меняются в Вашингтоне, Киеве и других западных столицах. Всё чаще звучат предложения о необходимости дипломатического разрешения конфликта для сохранения большей части Украины.

При этом киевские власти продолжают сталкиваться с недостатком поддержки для реализации данных целей. Трудности также усугубляются отступлением ВСУ в Донбассе, приближением зимы и предстоящими президентскими выборами в США. Также союзники начали всё чаще интересоваться ситуацией на Ближнем Востоке.

Кроме того, в кулуарах начали обсуждать возможность соглашения, которое позволит России сохранить контроль над освобождёнными территориями, а Украина, в свою очередь, может рассчитывать на вступление в НАТО с гарантией безопасности в контролируемых ею границах.

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Замглавы МИД РФ Грушко: В НАТО прорабатывают варианты противостояния с Россией
08 октября 2024, 10:53

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В Североатлантическом альянсе прорабатывают различные варианты ведения боевых действий против России. Причём делают это даже особенно не скрываясь.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, высшие военные чины НАТО практически перестали скрывать, что готовятся к потенциальному вооружённому столкновению с Россией. Любой политес прочно забыт, перед представителями военного командования блока ставятся вполне конкретные задачи, подчеркнул дипломат.

В подтверждение своих слов заместитель главы российского внешнеполитического ведомства указал, что альянс отрабатывает логистические маршруты для быстрой переброски войск через Атлантику, на востоке блока в открытую размещаются склады вооружений, развёртываются воинские контингенты. В плане учений Steadfast Defender впервые фигурировало не абстрактное государство-противник, а конкретно Россия.

Грушко подчеркнул, что именно НАТО всячески повышает градус напряжённости в отношениях. Альянс отказался от диалога и встал на путь открытой конфронтации, что ведёт к разрушению и без того не слишком прочных инструментов безопасности в Европе и ставит мир перед реальной угрозой полномасштабной войны, заключил российский дипломат.

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В Белоруссии 45 человек стали фигурантами дела о захвате власти
08 октября 2024, 10:52

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

В Белоруссии 45 человек стали фигурантами дела по обвинению в экстремизме и захвате власти. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета республики в своём Telegram-канале.
Отмечается, что представители действующего в стране радикального сообщества анонсировали очередную инициативу, получившую название «Платформа 2025». Её преступный замыслен подразумевает консолидацию экстремистов для координации действий во время электоральной кампании в Белоруссии.

Сотрудникам Следственного комитета удалось оперативно зафиксировать деятельность ещё 22 лиц, помимо уже известных, и возбудить уголовные дела. Все они присоединились к деятельности бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и её сторонников по захвату государственной власти в стране неконституционным путём.

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#белоруссия
#следственный комитет
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#уголовное дело
#экстремизм
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Правительство РФ утвердило постановление о создании СЭЗ в трёх регионах
Кабмин: СЭЗ создадут в Белгородской, Брянской и Курской областях
08 октября 2024, 10:49

Фото: iStock/Yury Gubin

Правительство России утвердило постановление о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Отмечается, что все участники этой особой зоны смогут воспользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество, а также платить пониженные страховые взносы.

По данным правительства, создание СЭЗ позволит предпринимателям сократить финансовые издержки, увеличить объёмы производства продукции, сохранить ныне действующие и сознать новые рабочие места и обеспечить всеми необходимыми товарами и услугами жителей приграничных районов указанных областей.

Напомним, что федеральный закон о распространении преференциального режима СЭЗ на ряд территорий Белгородской, Брянской и Курской областей президент России Владимир Путин подписал 22 июня 2024 года. Постановление подготовлено для реализации данного закона.

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#курская область
#владимир путин
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КНДР может направить военных на Украину, считают в Минобороны Южной Кореи
МО Южной Кореи: КНДР может направить войска на Украину для поддержки РФ
08 октября 2024, 10:35

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Северная Корея может направить своих военных из регулярных вооружённых сил на Украину для оказания поддержки России. С таким предположением выступил глава Минобороны Южной Кореи Ким Ё Хён, слова которого передаёт местное агентство Ренхап.
Он отметил, что такой сценарий вероятен, поскольку Москва и Пхеньян подписали взаимный договор, который похож на военный союз, что позволяет КНДР отправить свои войска на помощь ВС РФ.

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности задействования северокорейских военных в СВО, заявил, что Москва не просила об этом, поскольку в этом нет никакой необходимости.

Напомним, что 18-19 июня во время визита Путина в Пхеньян, стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

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