Путин встретился в Кремле с президентом Азербайджана Алиевым

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле приехавшего на переговоры своего коллегу из Азербайджана Ильхама Алиева. На встрече главы государств в основном намерены обсудить вопрос нормализации отношений Баку и Еревана.
Российский лидер, приветствуя гостя, выразил удовлетворение тем, что на полях саммита глав СНГ существует возможность обменяться информацией о текущем положении дел и, возможно, внести какие-то коррективы в поступательное движение вперёд, которое, по мнению Путина, несомненно существует. Он также пригласил президента Азербайджана на саммит БРИКС, который пройдёт в Казани 23-24 октября.
Алиев в свою очередь в начале встречи ещё раз поздравил российского президента с днём рождения. Стоит отметить, что премьер-министр Армении Никол Пашинян также прибыл в Москву для участия в саммите глав государств СНГ. С ним у Владимира Путина также запланирована отдельная встреча. Накануне, 7 октября, в день рождения президента России, участники мероприятия Содружества провели неформальную встречу, которая стала подготовкой к саммиту.
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Александр Бойцов