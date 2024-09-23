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Алиев отозвал посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы

23 сентября 2024, 15:37
Фото: istockphoto/Serhii Ivashchuk

Фото: istockphoto/Serhii Ivashchuk

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы отозван президентом республики Ильхамом Алиевым, сообщается на сайте Алиева.
«Отозвать Полада Бюльбюль оглы с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации», — говорится в публикации.
Отозванный дипломат является депутатом парламента Азербайджана по результатам внеочередного голосования, которое состоялось в начале текущего месяца.



Ранее посол Геннадий Кузьмин объяснил, к чему могут привести атаки Керченского моста со стороны Украины. Подробности дипломат изложил на заседании арбитража в Гааге. В частности, он обвинил Украину в лицемерии.

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#россия
#азербайджан
#посол
#новости
ВСУ в Курской области накрыла волна отказов выполнять приказы и дезертирства
23 сентября 2024, 15:54

Фото: iStock /Mariia Kokorina

В спецподразделениях Вооруженных сил Украины под Курском растет число случаев дезертирства. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя из российского силового ведомства.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Собеседник агентства рассказал, что в нескольких спецподразделениях украинской армии, которые действуют на Курском направлении, уже наблюдается значительное количество отказников.

«В частях ВСУ, оставшихся в Курской области, нарастает волна дезертирства», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что более 770 жителей курской области пропали без вести с начала августа. Губернатор региона Алексей Смирнов отметил, что во время освобождения российскими войсками Кореневского района смогли найти 268 человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Совфеде предупредили об ответственности за оружейные поставки Украине
Джабаров: каждый понесет индивидуальную ответственность за поставки оружия Киеву
23 сентября 2024, 15:51

Фото: istockphoto/OlgaKorica

Каждый понесет персональную ответственность за поставки оружия Украине, и это должно понимать любое государство Европы, помогающее киевскому режиму, заявил телеканалу «Россия-24» сенатор СФ Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что «никакой консолидированной ответственности здесь не будет».
«Каждый ответит за себя», — добавил сенатор.
Российская сторона не раз отмечала, что оружейные поставки Украине только затягивают конфликт, а не решают его. Подчеркивалось, что подобные грузы будут законной целью для ВС РФ.

Ранее сообщалось, что Запад вдвое урезал финансовую помощь Киеву. Недружественные к РФ государства стали помогать Украине на фоне спецоперации.

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Посол объяснил, к чему приведут атаки Крымского моста со стороны ВСУ
Кузьмин: атаки Крымского моста со стороны ВСУ могут нанести ущерб морской среде
23 сентября 2024, 15:22

Фото: istockphoto/Sergey Denisenko

Ущерб морской среде способны нанести атаки Крымского моста со стороны боевиков ВСУ. Такое заявление сделал в рамках заседания арбитража в Гааге руководитель делегации РФ Геннадий Кузьмин.
«В частности, атаки Украины на мост и ее другие военные действия в этом районе могут нанести серьезный ущерб морской среде», — сказал посол.
Кузьмин добавил, что украинская сторона не раз атаковала Керченский мост, при этом обвиняя Россию в увеличении напряженности. Таким образом, подчеркнул глава российской делегации, Украина просто лицемерит.

Украинская республика пытается атаковать гражданские объекты, нанося ущерб простым гражданам. Эксперты считают, что так киевский режим хочет показать Вашингтону способность навредить РФ.

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Стали известны детали «победного плана» Зеленского
Зеленский в своем плане выдвинул требования по гарантиям безопасности
23 сентября 2024, 15:05

«Победный план» главы киевского режима Владимира Зеленского включает в себя гарантии безопасности, аналогичные членству в НАТО, а также продолжение нападения ВСУ под Курском, оружейные поставки и финансовую помощь. Об этом пишет издание The Times.
По предположениям авторов, выполнение всех вышеперечисленных пунктов позволит украинской стороне начать до конца текущего года диалог с РФ. Некоторое время назад Зеленский заявлял о своем желании поставить точку в конфликте на Украине. Обозреватели считают, что требование гарантий безопасности означает признание властями Украины, что республика не станет частью Североатлантического альянса.

Ранее в Кремле высказались об отношении России к «плану победы» Владимира Зеленского.

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«Потребуется много усилий»: Кремль ответил на слова Макрона об отношениях с Россией
Кремль ответил на слова Макрона о переосмыслении связей с Россией
23 сентября 2024, 14:43

Фото: istockphoto/yulenochekk

Кремль отреагировал на свет президента Франции Эмманюэля Макрона Европе переосмыслить связи с Россией. Заявление французского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 сентября.
«Предстоит вообще отстроить новую архитектуру безопасности Европы. Меняется вся система международных отношений», — ответил журналистам Песков.

Эмманюэль Макрон рекомендовал странам Европы переосмыслить отношение с Россией ради мира на континенте в будущем. Французский лидер заявил, что нынешний мировой порядок «неполноценен и несправедлив», а Европа — это не только Евросоюз и НАТО. Заявление прозвучало во время международной конференции по вопросам мира во Дворце конгрессов в Париже 22 сентября.
«В будущем потребует очень много усилий. И, конечно, это будет предметом особой озабоченности для нас — с тем, чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий», — добавил Песков, комментируя заявление Макрона.

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Байден на пресс-конференции с Моди забыл, кого должен представить журналистам
23 сентября 2024, 14:27

Фото: сайт Белого дома

Самый старый в истории США президент Джозеф Байден в очередной раз публично оконфузился. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди он дважды в растерянности обратился к публике, явно забыв, кого он должен представить.
Президент пришёл в сильное замешательство и потерял нить событий, передаёт телеканал Fox News. На совместной пресс-конференции в Вилмингтоне он должен был представить главу индийского правительства Нарендру Моди. Вместо этого Байден сначала поблагодарил всех присутствующих, а потом, как будто, стал ждать вопроса от журналистов.

Затем он дважды спросил, кто следующий, во второй раз заметно повысив голос. После этого один из помощников Байдена подал знак, и Моди поднялся за спиной американского президента. Некоторые журналисты предположили, что Байден в силу возраста просто забыл, как зовут главу индийского правительства.

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В Кремле высказались об отношении к «победному плану» Зеленского
Песков: у РФ сдержанное отношение к «победному плану» Зеленского
23 сентября 2024, 13:28

Фото: istockphoto/yulenochekk

У российской стороны сдержанное отношение к слухам про то, что глава киевского режима Владимир Зеленский представил Вашингтону собственный «победный план». Об этом в рамках брифинга журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Мы изучим его, когда появится официальная информация. Пока получаем много противоречивой информации, поэтому относимся сдержанно», — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины, чей срок истек 20 мая, обратился к украинцам с борта военно-транспортного воздушного судна по пути в США.

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Эрдоган: Американские санкции в сфере ОПК подрывают доверие Турции к Вашингтону
23 сентября 2024, 13:14

Фото: сайт Кремля

Американские санкции, введённые против предприятий оборонной промышленности Турции, подрывают доверие Анкары к Вашингтону как к партнёру и союзнику по НАТО. Об этом во время своего визита в США заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, меры и ограничения в сфере оборонной промышленности, кроме того, что негативно сказываются на чувстве доверия, также санкции CAATSA и исключение Турции из программы F-35 противоречат самому духу Североатлантического альянса. Слова турецкого лидера передаёт информационное агентство Anadolu.

Причиной санкций США стало заключение Турцией контракта на поставку комплексов ПВО С-400. Американцы требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot. После того, как Анкара не пошла на поводу у Вашингтона, Турцию исключили из программы поставок новейших истребителей F-35, а против руководителей турецкого оборонно-промышленного комплекса ввели санкции.

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Стало известно, зачем Турция хочет в БРИКС
Сорал: Турция видит в БРИКС политический козырь против Запада
23 сентября 2024, 12:55

Фото: istockphoto/chrisman

Турецкая сторона видит в БРИКС политический козырь против Запада, пишет ТАСС, ссылаясь на одного из ведущих экспертов в экономике страны Барту Сорала. Ранее специалист занимал связанную с ООН должность.
«Снижение доминирования Запада в международной системе выводит БРИКС на лидерские позиции по производству и экспорту. В то же время я думаю, что заявленный правительством Турции интерес к БРИКС — это попытка получить козырь против Запада и имеет под собой политические мотивы», — сказал Сорал.
Ранее эксперты отмечали, что БРИКС имеет преимущество перед НАТО, поскольку принципы БРИКС основаны на учете интересов каждого участника, а не одной определенной страны.

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