Алиев отозвал посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы

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Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы отозван президентом республики Ильхамом Алиевым, сообщается на сайте Алиева.
«Отозвать Полада Бюльбюль оглы с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации», — говорится в публикации.Отозванный дипломат является депутатом парламента Азербайджана по результатам внеочередного голосования, которое состоялось в начале текущего месяца.
Ранее посол Геннадий Кузьмин объяснил, к чему могут привести атаки Керченского моста со стороны Украины. Подробности дипломат изложил на заседании арбитража в Гааге. В частности, он обвинил Украину в лицемерии.
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Никита Кротов