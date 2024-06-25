Ушаков: Путин пока не собирается контактировать с Вучичем

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Глава государства Владимир Путин пока не планирует контактировать со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Об этом на «Примаковских чтениях» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Пока такие контакты не запланированы», – прокомментировал Ушаков.
Так он ответил на вопрос журналистов, возможны ли контакты лидеров государств на фоне сообщений о том, что сербские вооружения, проданные западным странам, попали на Украину. Ранее ситуацию комментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Москве и Белграду предстоит разобраться в произошедшей истории с экспортом боезапасов, попавших на Украину.
Ранее издание Financial Times сообщало, что Сербия отправила Западу боеприпасы на сумму около 800 миллионов евро. Груз позже оказался на Украине.
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