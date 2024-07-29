Песков: обвинения в якобы причастности РФ к диверсиям во Франции бездоказательны

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередными утками и бездоказательными обвинениями сообщения о якобы причастности Российской Федерации к нападениям на объекты инфраструктуры Франции во время Олимпийских игр. Об этом информирует РИА Новости.
«И даже уважаемые в последнее время не гнушаются тем, чтобы Россию обвинять буквально во всем, что происходит. Это не добавляет имиджа надежных источников информации для этих СМИ», — отметил он.
По его словам, очень много таких низкопробных средств массовой информации.
Церемония открытия Олимпийских игр состоялась в Париже в пятницу, 26 июля. Пользователи социальных сетей по всему миру возмутились участием в шоу трансвеститов и представителей ЛГБТ*-движения, особенно людей шокировала пародия на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Россияне и белорусы смогут принять участие в Играх в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего во французской столице выступят 15 российских спортсменов.
До этого член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Международный скандал вокруг «отвратительной» церемонии на Олимпийских играх в Париже не утихает. Он отметил, что извинения Международного олимпийского комитета (МОК) были лицемерными.
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*Признано в России экстремистским движением и запрещено.
Дарья Осипова