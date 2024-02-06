Путин встретится с главой Верховного суда для обсуждения развития системы

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Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым для обсуждения развития судебной системы, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Среди открытых встреч президента в середине дня встреча с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Будут обсуждаться вопросы развития судебной системы и нынешнего состояния развития судебной системы в стране», — рассказал прессе Песков.
Однако, по словам спикера Кремля, на 6 февраля у Владимира Путина также запланированы другие встречи и совещания, которые носят служебный характер.
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