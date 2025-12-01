Кошкович: Зеленский атаками на танкеры в Черном море пытался сорвать мир
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович высказал мнение о действиях Украины в Черном море. Об этом пишет «Лента.ru».
Он считает, что атаки на танкеры Kairos и Virat представляют собой попытку Владимира Зеленского помешать мирному урегулированию конфликта.
Кошкович отметил, что такие действия можно рассматривать как пиратство и экологический терроризм. Эксперт добавил, что это отчаянная мера, направленная на предотвращение завершения конфликта и реализации мирного плана.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
