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Всё левобережье Днепра, включая Киев, — это исторически русские земли, заявил президент РФ Владимир Путин. В разговоре с телеведущим Такером Карлсоном глава России рассказал, что идея о том, что там живут «украинцы», как особая этническая группа, зародилась в Польше и активно продвигалась представителями австрийского Генштаба.
При этом советские власти позднее создали «советскую Украину», которой до этого не существовало. Создатель этой страны — Ленин, который решил сделать это по какой-то неизвестной территории, заявил Владимир Путин.
В основе добрых отношений между Россией и Украиной, подчеркнул российский президент, всегда лежали фундаментальные вещи: общий де-факто язык, родственные связи, общая культура, история, наконец, общая религия. Сейчас же Украина самым очевидным образом является сателлитом Соединённых Штатов.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее назвал украинцев, которые проживают на российской территории, русскими. Так он прокомментировал новый указ президента Украины Владимира Зеленского о территориальных претензиях к России. «Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что подписал некий указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Согласно его словам, Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей являются исторически населенными украинцами территориями РФ.
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В основе добрых отношений между Россией и Украиной, подчеркнул российский президент, всегда лежали фундаментальные вещи: общий де-факто язык, родственные связи, общая культура, история, наконец, общая религия. Сейчас же Украина самым очевидным образом является сателлитом Соединённых Штатов.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что подписал некий указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Согласно его словам, Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей являются исторически населенными украинцами территориями РФ.
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