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Путин ввёл наказание для добровольцев за преступления против военной службы

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовного наказания для добровольцев за преступления против военной службы. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.


Отмечается, что преступлениями против военной службы считаются деяния, направленные против установленного порядка прохождения службы. В их числе неисполнение приказа, сопротивление начальнику, насильственные действия в отношении него, самовольное оставления части или места службы, включая дезертирство, симуляция болезни, уничтожение военного имущества и добровольная сдача в плен.

Ранее к уголовной ответственности за эти нарушения привлекали срочников, контрактников и тех, кто находится в запасе, но призван на прохождение военных сборов. Новым законом вводятся такие же меры в отношении добровольцев, проходящих службу в зоне СВО.

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#сво
Путин разрешил банкам открывать вклады без присутствия клиентов
Путин подписал закон о возможности открытия вклада банком без присутствия клиента
28 декабря 2024, 12:23

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности открытия вклада банками без присутствия клиента, но при его дистанционной идентификации с помощью биометрии. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что принятым документом вносятся изменения в федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путём, и финансированию терроризма.

Закон вводит норму в части предоставления банковским клиентам возможности открывать рублевые счета (вклады) и получать кредиты без личного присутствия. При этом необходимо проведение процедуры идентификации при помощи единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системой через официальный сайт банка или его мобильное приложение.

Кроме того, законом вносятся изменения в части корректировки ссылок на законодательство, которое регулирует обработку биометрических персональных данных и наименования единой биометрической системы.

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Путин подписал закон об освобождении медиков от уголовной ответственности
28 декабря 2024, 12:06

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации медицины. Согласно ему, врачи будут освобождены от уголовной ответственности.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте публикации нормативно-правовых актов. Закон гласит: действие статьи Уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, не будет распространяться на случаи оказания медицинскими работниками медпомощи.

Накануне Государственной думой по втором и третьем чтениях принят закон, призванный защитить медицинских работников от уголовных преследований по статье 238 УК РФ. Заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев отметил, что новый закон является эпохальным событием для всей системы здравоохранения, поскольку внесенные поправки имеют крайне важное значение для медиков.

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Путин подписал закон о переименовании Ростова
Путин подписал закон о переименовании Ростова в Ростов Великий
28 декабря 2024, 11:55

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании Ростова в Ярославской области в Ростов Великий. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
В отзыве правительства содержалось пояснение, согласно которому дополнение названия города словом «Великий» позволит юридически закрепить традиционно употребляемое наименование, сформировавшееся на протяжении многих лет, а также согласовать название со статусом города как значимого историко-культурного центра.

Ростов Великий является одним из древнейших российских городов. Впервые о нём упоминается в «Повести временных лет» под 862 годом. Археологическое подтверждение летописной даты отсутствует, однако именно с неё ведётся исчисление возраста Ростова Великого.

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Участник «Времени героев» Шляпников стал вице-губернатором Калужской области
28 декабря 2024, 11:52

Фото: istockphoto/fortton

Ещё один участник программы «Время героев» получил ответственный пост на государственной службе. Участник первого потока, кавалер двух орденов Мужества Александр Шляпников назначен заместителем губернатора Калужской области.
«Я всегда стоял на страже суверенитета нашего государства. Теперь хочу внести свой вклад в развитие нашей страны на государственной службе», — сказал новый вице-губернатор после своего назначения.

Военнослужащий рассказал, что в рамках обучения по программе проходил стажировку в Калужской области, так что местные реалии ему знакомы. Он работал над проектами в сфере патриотического воспитания, реабилитации и социальной адаптации участников специальной военной операции и обеспечения безопасности.

В должности заместителя губернатора региона Александр Щляпников будет курировать вопросы обеспечения безопасности жителей региона и взаимодействия с областными силовыми структурами.

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#время героев
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Путин подписал закон, исключающий УДО для пожизненно осужденных за терроризм
28 декабря 2024, 11:45

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон, который исключает право на условно-досрочное освобождение (УДО) для лиц, осужденных пожизненно за терроризм или вооруженный мятеж. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
Согласно новому закону, лица, отбывающие пожизненное наказание по данным статьям, больше не смогут рассчитывать на УДО. Это решение направлено на ужесточение мер в отношении преступлений, связанных с терроризмом и мятежом, и отражает стремление государства обеспечить безопасность граждан.

Закон вступает в силу с момента его официального опубликования и подчеркивает серьезный подход властей к борьбе с терроризмом и экстремизмом в стране.

Ранее президент РФ рассказал, что днём и ночью получает сведения о ситуации в зоне СВО. Глава государства заявил, что не намерен углубляться в подробности ситуации на каждом фронте. Тем не менее, он отметил, что ежедневно, как днём, так и ночью, интересуется событиями.

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#сво
#рф
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Путин подписал закон о пожизненном заключении за участие в вооружённом мятеже
28 декабря 2024, 11:37

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию или участие в вооруженном мятеже, который повлёк за собой смерть человека или иные тяжкие последствия. Документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что законом вносятся изменения в Уголовный кодекс России. Согласно им, организация вооружённого мятежа или руководство им с целью насильственного изменения конституционного строя России повлекут за собой уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. За участие в мятеже будет вынесен приговор о лишении свободы на срок от 12 до 20 лет также с ограничением свободы на срок до двух лет.

Законом предполагается выделение нового состава в соответствующей статье Уголовного кодекса РФ. Если же организация вооружённого мятежа или участие в нём повлекли за собой тяжкие последствия, в том числе смерть людей, то фигуранты будут лишены свободы на срок от 15 до 20 лет с штрафом в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей, или же в размере дохода за период от двух до пяти лет с ограничением свободы на срок от года до двух лет. Также за такие деяния человека могут приговорить к пожизненному заключению свободы.

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#россия
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Политолог оценил вероятность проведения переговоров по Украине в Словакии
Политолог Брутер: США вряд ли выберут Братиславу для переговоров по Украине
28 декабря 2024, 11:25

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что встреча первых лиц России и США для переговоров по ситуации в Украине может быть организована в Словакии. Об этом пишет РИА Новости.
Однако он отметил, что американская сторона, вероятно, не согласится на эту площадку из-за ряда факторов.

По словам Брутера, существует высокая вероятность предварительной встречи российского МИДа с будущим спецпосланником США по Украине Китом Келлогом, после чего может состояться встреча между президентами РФ и США. Несмотря на возможность проведения переговоров в Братиславе, эксперт подчеркнул, что американская сторона, скорее всего, выберет другую локацию.

Он объяснил это тем, что Словакия слишком близка к России и никогда не была в центре внимания США. Кроме того, Брутер указал на сложности, связанные с дальностью перелета и неясностью условий размещения. Эксперт также отметил, что на данный момент отсутствует формула для урегулирования конфликта, которая бы устраивала обе стороны.

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#теракт
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#киев
#рф
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RT запустил круглосуточное вещание на сербском языке
28 декабря 2024, 11:11

Фото: iStock/Pavel Byrkin

RT запустил информационный телеканал RT Balkan с круглосуточным вещанием на сербском языке. Главную его студию открыли в Белграде.
В эфире нового телеканала будут показывать международные и региональные новости, аналитику, интервью и документалистику с альтернативной точки зрения.
«Мы страшно счастливы, что, несмотря на все санкции, несмотря на то, что наш голос зажимают везде, где только можно, здесь, в Сербии, в Европе, мы будем вещать. И мы очень надеемся, что мы не обманем ожидания наших зрителей», — заявила главред RT Маргарита Симоньян.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа теряет вес в мире. По его словам, вопреки ее мнению, что Украина должна победить, для завершения конфликта нужен другой, более рациональный подход.

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#сербия
#телевидение
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Лукашенко помиловал 20 осуждённых за экстремизм
28 декабря 2024, 11:08

Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании ещё 20 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает государственное агентство БелТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.
Отмечается, что все они ходатайствовали о помиловании и раскаялись в содеянном.

Агентство уточняет, что в числе помилованных были 11 женщин, одна из которых является матерью четырёх детей, 14 человек с хроническими заболеваниями и 10 осуждённых, имеющих детей.

Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии будет контролировать поведение помилованных после их освобождения.

Ранее в ноябре Лукашенко помиловал более 30 осуждённых за совершение преступлений экстремистской направленности. Лукашенко уточнял, что помилование граждан, осуждённых за участие в протестах в Белоруссии в 2020 году, является не стремлением наладить отношения с западными странами, а исходит из гуманитарных соображений.

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#александр лукашенко
#экстремизм
#помилование
#белоруссия
#мвд
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