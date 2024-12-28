Путин ввёл наказание для добровольцев за преступления против военной службы

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовного наказания для добровольцев за преступления против военной службы. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что преступлениями против военной службы считаются деяния, направленные против установленного порядка прохождения службы. В их числе неисполнение приказа, сопротивление начальнику, насильственные действия в отношении него, самовольное оставления части или места службы, включая дезертирство, симуляция болезни, уничтожение военного имущества и добровольная сдача в плен.
Ранее к уголовной ответственности за эти нарушения привлекали срочников, контрактников и тех, кто находится в запасе, но призван на прохождение военных сборов. Новым законом вводятся такие же меры в отношении добровольцев, проходящих службу в зоне СВО.
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Анастасия Чинкова