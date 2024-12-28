В России оценили необходимость проведения новой мобилизации

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Генерал-лейтенант, депутат Госдумы Андрей Гурулёв высказался о необходимости проведения новой мобилизации в России. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Забайкалье».
Он подчеркнул, что в настоящее время нет необходимости проводить мобилизацию. Также генерал призвал слушать президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведева, которые не раз заявляли, что сейчас много россиян приходят подписывать контракт с Минобороны.
Ранее Медведев подвёл итоги года по набору на контрактную службу. По его сведениям, контракт с оборонным ведомством в 2024 году заключили около 440 тысяч человек.
До этого Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны подчеркнул, что в 2024 году каждый день более тысячи человек добровольно заключали контракт с ведомством. Также глава государства подчёркивал, что россияне оказывают помощь и поддержку участникам СВО.
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Ранее Медведев подвёл итоги года по набору на контрактную службу. По его сведениям, контракт с оборонным ведомством в 2024 году заключили около 440 тысяч человек.
До этого Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны подчеркнул, что в 2024 году каждый день более тысячи человек добровольно заключали контракт с ведомством. Также глава государства подчёркивал, что россияне оказывают помощь и поддержку участникам СВО.
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Анастасия Чинкова