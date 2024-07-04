Путин заявил о праве зеркального ответа России на размещение ракет США

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Россия оставляет за собой право зеркально ответить на размещение Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности (РСМД) вне зависимости от того, где именно они будут развёрнуты.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам завершившегося в Астане саммита глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Российский лидер напомнил, что Москва объявила мораторий на размещение РСМД, но только до тех пор, пока эти ракеты не будут направлены США в какой-либо регион мира.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предположил, что Вашингтон может попросить государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) предоставить территорию для размещения ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон вышел из Договора о запрете таких ракет летом 2019 года.
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