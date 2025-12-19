Путин: западные коллеги помогают российским ученым возвращаться на родину
Российские ученые, ранее работавшие за рубежом, всё активнее возвращаются на родин. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
Глава государства отметил, что лично общался с рядом таких специалистов и наблюдает рост числа возвращающихся. Президент также подчеркнул, что западные коллеги оказывают помощь в этом процессе.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.
