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Путин: Западу придется находить точки соприкосновения с РФ

17 декабря 2023, 11:50
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что странам Запада придется находить точки соприкосновения с Россией. Об этом Путин заявил журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.

Глава государства добавил, что Западу придется считаться с нашей страной. Путин подчеркнул, что у РФ отсутствуют проблемы со странами НАТО — это они искусственно создают проблемы, так как не хотят иметь конкурента в лице РФ.

Ранее Путин сообщил, что заявления президента США Джо Байдена о возможном нападении России на страны НАТО — это полная чушь. Путин выдвинул предположение, что такие слова американского лидера являются лишь фигурой речи, которая обосновывает его ошибочную политику на российском направлении.

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Путин назвал чушью слова Байдена о нападении России на НАТО
Путин: слова Байдена о нападении РФ на НАТО являются чушью и фигурой речи
17 декабря 2023, 11:38

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что заявления президента США Джо Байдена о возможном нападении России на страны НАТО — это полная чушь. Об этом Путин заявил журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.
Путин выдвинул предположение, что такие слова американского лидера являются лишь фигурой речи, которая обосновывает его ошибочную политику на российском направлении. По словам главы государства, он не думает, что Вашингтон в перспективе мирового развития заинтересован в нанесении стратегического поражения РФ.

Российский лидер подчеркнул, что наша страна заинтересована в развитии отношений со странами Североатлантического альянса и не хочет их портить. Путин добавил, что президент любого крупного государства, «а тем более - единственного хозяина НАТО», которым являются США, не может этого не понимать.

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Путин: у Финляндии не было проблем с Россией, но после вступления в НАТО будут
17 декабря 2023, 11:21

Фото: iStock/naumoid

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все споры между Россией и Финляндией давно решены, проблем в отношениях двух государств не было, однако с вступлением Финляндии в НАТО они появятся. Об этом Путин сообщил журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.
По словам российского лидера, существовали некоторые разногласия в лесном комплексе, которые связаны с необходимостью развития лесопереработки внутри государства. Путин отметил, что с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс, Россия будет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там конкретные воинские подразделения.

Ранее сообщалось, что парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО. Всего 184 депутата из 200 поддержали инициативу правительства. При этом семь парламентариев отсутствовали, один воздержался, остальные выступили против.

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После распада СССР Запад хотел развалить и Россию, заявил Путин
Путин: Запад хотел подчинить Россию себе и использовать ее ресурсы
17 декабря 2023, 10:47

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него в начале 2000-х годов было наивное представление о том, что весь мир понимал, что Россия стала другой и нет поводов для противостояния. Об этом Путин сообщил журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.
Глава государства подчеркнул, что видел негативные действия в политике Запада в отношении нашей страны, в том числе явной была поддержка сепаратизма и терроризма на российской территории. Российский лидер отметил, что после распада Советского Союза западные страны намеревались не только развалить и РФ, но и использовать ее ресурсы.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле. В ответ на это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у США нет объяснения такой позиции, также как и у европейских лидеров, которые неоднократно изъявляли подобное желание.

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Daily Express: ВС РФ превосходят ВСУ в строгом соответствии с планом Путина
17 декабря 2023, 09:58

Фото: istockphoto/JARAMA

Превосходство российских войск над украинскими на поле боя очевидна и не вызывает никаких сомнений. Об этом заявил вице-маршал Военно-воздушных сил Великобритании в отставке Шон Белл.
В интервью британскому изданию The Daily Express военный указал, что отсутствие успехов ВСУ на поле боя порождает всё новые и новые проблемы для Киева. Украинская армия с каждым днём теряет свой боевой потенциал, считает британский военачальник. По словам вице-маршала ВВС, успехи российской армии обусловлены изначальными планами президента РФ Владимира Путина.

Шон Белл также отметил уязвимость ВСУ из-за того, что Украина не является членом НАТО. Кроме того, важную роль играют разногласия внутри европейского сообщества, мнения в котором относительно дальнейшей поддержки Киева разделились. Помощь от США также задерживается из-за блокировки этого вопроса в Конгрессе. Шансы Украины на успех стремительно падают, заключил британский военный.

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Украина и Румыния разрешили давний спор о канале «Дунай - Чёрное море»
17 декабря 2023, 09:39

Фото: istockphoto/istockphoto

Бухарест и Киев разрешили многолетний спор по поводу обустройства глубоководного судового хода «Дунай - Чёрное море». Украина согласится с требованиями Румынии при строительстве канала.
Об этом сообщил украинский министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. Он уточнил, что Киев намерен соблюдать свои евроинтеграционные обязательства по Конвенции Эспо. Министр также добавил, что властям Украины пришлось проделать большую работу и проделать долгий путь для приведение проекта в соответствие с требованиями конвенции, так как Киеву небезразличны добрососедские отношения с Румынией и нормы международного права.

Споры вокруг проекта по углублению русла канала продолжались с 2004 года. Тогда работы были приостановлены по требованию Евросоюза и Румынии до выяснения того, как это может сказаться на дельте реки, которая находится под охраной ЮНЕСКО.

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Кулеба назвал начало переговоров по членству Украины в ЕС лучшим подарком
17 декабря 2023, 09:13

Фото: istockphoto/artJazz

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высоко оценил усилия канцлера ФРГ Олафа Шольца по преодолению вето Венгрии на начало переговоров Евросоюза и Украины по вопросу вступления страны в объединение. Он назвал это «лучшим рождественским подарком из Берлина».
Украинский министр иностранных дел также добавил, что усилия Шольца в данном направлении войдут в историю как акт германского лидерства. Он рассыпался в комплиментах и благодарностях Германии, добавив, что  теперь стало ясно, к кому стоит прислушиваться остальным странам Евросоюза.

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение начать переговоры о вступлении в союз Украины, несмотря на противодействие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который пытался отговорить коллег от этого шага. Ранее он предлагал вообще не включать вопрос о присоединении Украины к ЕС в повестку саммита.

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В СМИ назвали причину снятия Австрией вето на пакет антироссийских санкций
Reutrers: Австрия сняла вето с 12-го после «восстановления в правах» Raiffeisen
17 декабря 2023, 07:57

Фото: istockphoto/Cristina Ionescu

Австрия отозвала своё вето на 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза после того, как Украина исключила группу Raiffeisen Bank International (RBI) из списка «спонсоров войны».
Агентство Reutrers со ссылкой на чиновника ЕС сообщает, что в объединении уже начался процесс письменного утверждения перечня санкций, включенных в 12-й пакет, именно после того, как Австрия добилась удаления банка из украинского списка. 

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло группу RBI в список «спонсоров войны» 23 марта 2023 года. Причиной называлось то, что банк продолжает работу в России, а так же то, что кредитная организация признала ДНР и ЛНР. В компании тогда сообщили о намерении свести к минимуму своё присутствие в России. Вероятно, теперь в таких мерах не будет необходимости.

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#санкции
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Глава Генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за гибель трех заложников
17 декабря 2023, 06:58

Фото: istockphoto/e-crow

Глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви взял на себя ответственность за трагическое происшествие, в котором израильские силы по ошибке убили трех заложников, удерживаемых ХАМАСом, сообщает газета Yedioth Ahronoth.
Халеви отметил, что Израиль предпримет все необходимые меры, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов. Он также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

15 декабря израильские военные в ходе столкновения в секторе Газа открыли огонь и ошибочно убили трех заложников, приняв их за угрозу. Тела погибших были перевезены на территорию Израиля. ЦАХАЛ немедленно начал расследование инцидента. Армия Израиля также выразила соболезнования семьям погибших.

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#тела
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Полковник СБУ забил тревогу из-за российских ударов
Полковник СБУ Костенко: Украина не может бороться с планирующими бомбами России
17 декабря 2023, 02:41

Фото: iStock/allanswart

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко признал, что на Украине нет эффективных средств против планирующих бомб, разрабатываемых Россией.
В интервью украинскому телеканалу «Прямой» он заявил, что страна не имеет возможности противостоять использованию этих боеприпасов.

Костенко пояснил, что отсутствие средств, способных предотвратить применение планирующих бомб, делает их использование безопасным для врага, так как Украина не может предотвратить их применение.

Также он подчеркнул, что массовость создания российских планирующих боеприпасов вызывает тревогу. По его словам, Россия имеет возможность изготавливать оружие для ударов в больших количествах, используя запасы советских авиабомб КАБ в качестве базы для разработки этих средств.

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