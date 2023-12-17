Путин: Западу придется находить точки соприкосновения с РФ

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что странам Запада придется находить точки соприкосновения с Россией. Об этом Путин заявил журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.
Ранее Путин сообщил, что заявления президента США Джо Байдена о возможном нападении России на страны НАТО — это полная чушь. Путин выдвинул предположение, что такие слова американского лидера являются лишь фигурой речи, которая обосновывает его ошибочную политику на российском направлении.
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