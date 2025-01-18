Путин напомнил, почему Громыко на Западе прозвали «Мистер Нет», говоря о смысле ООН

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом вспомнил о советском министре иностранных дел Андрее Громыко и причинах, по которым его называли «мистером нет».
Это прозвище Громыко получил за свою твердость в согласовании вопросов в условиях холодной войны.
Глава российского государства отметил, что принципиальность и стремление к поиску взаимоприемлемых решений всегда были основой дипломатии, заложенной в уставных документах ООН. ООН создавалась именно для того, чтобы искать компромиссы и не позволять односторонним действиям становиться нормой в международной политике.
Однако Путин указал, что ООН должна помогать «искать приемлемые решения, а неприемлемые не реализовывать в жизнь в однoстороннем порядке».
Президент отметил, что попытки некоторых стран подчинить себе Организацию Объединенных Наций, а затем, при отказе ООН следовать указке, объявить ее ненужной, противоречат принципам, на которых основана мировая дипломатия. Важно возвращаться к пониманию целей, ради которых была создана данная организация, и уважать ее устав, считает российский лидер.
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«Я нaпомню, когда-то еще в Советском Союзе нашего министра иностранных дел (Андрея) Громыко нaзывали «господин нет». Почему? Потому что и тогда очень сложно было согласовывать вcе вопросы, да еще и в условиях холодной вoйны», — подчеркнул президент.
Глава российского государства отметил, что принципиальность и стремление к поиску взаимоприемлемых решений всегда были основой дипломатии, заложенной в уставных документах ООН. ООН создавалась именно для того, чтобы искать компромиссы и не позволять односторонним действиям становиться нормой в международной политике.
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Однако Путин указал, что ООН должна помогать «искать приемлемые решения, а неприемлемые не реализовывать в жизнь в однoстороннем порядке».
Президент отметил, что попытки некоторых стран подчинить себе Организацию Объединенных Наций, а затем, при отказе ООН следовать указке, объявить ее ненужной, противоречат принципам, на которых основана мировая дипломатия. Важно возвращаться к пониманию целей, ради которых была создана данная организация, и уважать ее устав, считает российский лидер.
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Мария Моисеева