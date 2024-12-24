Путин запретил госрегистрацию связанных с иностранцами юрлиц в Донбассе и Новороссии

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин до 1 января 2026 года запретил государственную регистрацию юридических лиц, находящихся в Донбассе и Новороссии и связанных с иностранцами из недружественных государств. Соответствующий указ размещён на портале официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что право выдавать спецразрешения было передано коллегиальным органам, которые будут формировать главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В документе указано, что заявка на такое разрешение может быть отклонена, если осуществление регистрационных действий будет представлять угрозу для обороны России и безопасности государства.
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Анастасия Чинкова