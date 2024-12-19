Путин: Зарплату демонстративно перевёл в попавший под санкции банк «Россия»

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Президент РФ Владимир Путин раньше имел вклад в Сбербанке. Но когда банк «Россия» попал под санкции, он демонстративно перевёл деньги туда и теперь получает там зарплату.
Об этом рассказал сам российский президент в ходе прямой лини, проходящей в московском Гостином дворе, которая в этом году совмещена с большой итоговой пресс-конференцией в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Так он ответил на вопрос о наличии у него банковских вкладов.
Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. Перед началом мероприятия уже было зарегистрировано свыше 2,2 миллиона обращений граждан России к главе государства по самым разным темам.
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Александр Бойцов