В Оренбургской области сообщили о более 10 тысячах затопленных домов

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В Оренбургской области за минувшие сутки вода ушла из 311 жилых домов и более 1,7 тысяч приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В настоящее время вода ушла из 311 жилых домов и 1 733 приусадебных участков, в которых зарегистрированы 1 718 человек, 349 из которых - дети.
Утром 8 апреля отмечалось, что подтопленными остаются 10 168 жилых построек и 18 471 приусадебный участок.
Из зоны подтопления были экстренно эвакуированы 6 127 человек, среди которых 1478 детей. В настоящее время 1 213 человек, включая 210 детей, находятся в 33 оборудованных пунктах временного размещения на территории области.
Также из опасной зоны эвакуировали 570 годов сельскохозяйственных животных.
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Утром 8 апреля отмечалось, что подтопленными остаются 10 168 жилых построек и 18 471 приусадебный участок.
Из зоны подтопления были экстренно эвакуированы 6 127 человек, среди которых 1478 детей. В настоящее время 1 213 человек, включая 210 детей, находятся в 33 оборудованных пунктах временного размещения на территории области.
Также из опасной зоны эвакуировали 570 годов сельскохозяйственных животных.
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Анастасия Чинкова