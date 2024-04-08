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Жителей ещё одного оренбургского города эвакуируют из-за паводков

Губернатор Паслер: жителей оренбургского Новотроицка эвакуируют из-за паводка
08 апреля 2024, 11:47

Видео: Telegram-канал Дениса Паслера

Жителей Новотроицка в Оренбургской области начали эвакуировать из-за перелива воды через дамбу. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в настоящее время проводится эвакуация жителей с улицы Севастопольской. В регионе действуют пункты временного размещения, куда и будут эвакуированы люди.

По последним данным, уровень воды находится на отметке 8,5 метров. Спецтехника и экстренные службы находятся на месте и контролируют ситуацию.




Также Паслер, ссылаясь на рассказы новотройчан, подчеркнул, что дамба была возведена в 1957 году после масштабного паводка. Она защищает город от воды, которая во время паводков наполняет озеро Сазанье.

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#оренбургская область
#паводок
#эвакуация
#жители
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Установлен подозреваемый в нападении на силовиков в Подмосковье
Mash: в нападении на полицейских в Подмосковье подозревают 34-летнего москвича
08 апреля 2024, 12:20

Фото: iStock/aruba200

В нападении на силовиков подозревают 34-летнего москвича, сообщает Mash.
Как пишет канал, кроме мотоцикла Yamaha FZ6-N, на котором подозреваемого засняли камеры видеонаблюдения, у него в собственности есть тёмно-зелёная «Нива-Бронто».

Вероятно, что на ней он тоже может скрываться от полиции.

Также у подозреваемого есть ИП. По документам он занимается продажей рекламы в интернете.

Накануне двое полицейских поджидали наркоторговца в лесополосе на границе Фряново и Черноголовки. Ранее на этом месте был обнаружен тайник с мефедроном, правоохранители планировали поймать закладчика с поличным.

Когда силовики попытались задержать подозреваемого, он открыл огонь. Одного из сотрудников спасти не удалось, второй находится в реанимации. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до двадцати лет лишения свободы.

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#нападение
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Жителей Подмосковья предупредили о мошеннической схеме с фальшивыми доверенностями
08 апреля 2024, 12:08

Фото: iStock/Diy13

Мошенники начали использовать новую схему для обмана граждан, об этом жителей Московской области предупредили в региональном Мингосуправления.
«Злоумышленники звонят потенциальной жертве и представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов. Они рассказывают, что от лица абонента кто-то выписал доверенность и теперь, чтобы «спасти» сбережения, их необходимо перевести на некий «безопасный» счёт», — говорится в сообщении.
В некоторых случаях мошенники настаивают, чтобы жертва продала свою квартиру – якобы только так можно уберечь свою недвижимость от незаконной сделки.

Жителям Подмосковья напоминают, что по телефону о мошенничестве со счетами сообщают только аферисты, а фальшивую доверенность не примут ни в банке, ни в каком-либо ведомстве.

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Жителей ещё одного оренбургского города эвакуируют из-за паводков

Задержан мужчина, который сжёг мемориал жертвам теракта в «Крокусе» в Новой Москве

Люди час провели в ледяной воде из-за пьяного водителя лодки — видео
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#московская область
#подмосковье
#предупреждение
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Задержан мужчина, который сжёг мемориал жертвам теракта в «Крокусе» в Новой Москве
08 апреля 2024, 11:41

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Задержан 48-летний местный житель Валерий Д., который сжёг цветы, записки и игрушки у стихийного мемориала жертвам теракта в «Крокусе» в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, 5 апреля около 5 часов утра неизвестный дотла сжег мемориал, который соорудили местные жители в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». К мемориалу люди приносили записки, цветы, игрушки.

Сообщается, что спустя несколько дней преступника задержали — им оказался житель поселения Десёновского. Мужчина рассказал, что якобы никаких особых мотивов у него не было, просто совершил хулиганство. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений».

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#теракт
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Люди час провели в ледяной воде из-за пьяного водителя лодки — видео
В Самарской области лодка опрокинулась во время эвакуации людей — видео
08 апреля 2024, 11:14

Фото: iStock/Nastco

Лодка с людьми перевернулась в ходе эвакуации людей из затопленных частей Самарской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл накануне. Людей эвакуировали из села Полудни. В какой-то момент лодка врезалась в дерево и опрокинулась. Восемь пассажиров, среди которых было двое детей, оказались в холодной воде. Их начало сносить течением. К счастью, люди находились в спасательных жилетах, и успели схватиться за ветки дерева.
Очевидцы предполагают, что мужчина, управлявший лодкой, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Одна из пассажирок рассказала, что в общей сложности им пришлось провести в холодной воде около часа, пока их не обнаружили и не пригнали другую лодку.

По прибытии на берег, их осмотрели медики.

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#самарская область
#лодка
#эвакуация
#жители
#инцидент
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В Оренбургской области сообщили о более 10 тысячах затопленных домов
За сутки вода ушла из 311 домов и 1733 приусадебных участков под Оренбургом
08 апреля 2024, 10:44

Фото: iStock/horkins

В Оренбургской области за минувшие сутки вода ушла из 311 жилых домов и более 1,7 тысяч приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В настоящее время вода ушла из 311 жилых домов и 1 733 приусадебных участков, в которых зарегистрированы 1 718 человек, 349 из которых - дети.

Утром 8 апреля отмечалось, что подтопленными остаются 10 168 жилых построек и 18 471 приусадебный участок.

Из зоны подтопления были экстренно эвакуированы 6 127 человек, среди которых 1478 детей. В настоящее время 1 213 человек, включая 210 детей, находятся в 33 оборудованных пунктах временного размещения на территории области.

Также из опасной зоны эвакуировали 570 годов сельскохозяйственных животных.

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#оренбургская область
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#жители
#эвакуация
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Стали известны важные подробности расстрела полицейских в Подмосковье
Mash: Полицейские, которых расстрелял наркодилер в Подмосковье, были в штатском
08 апреля 2024, 10:43

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники полиции, которых расстрелял наркодилер в Подмосковье, были в штатском. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что оружия у них не было. Полицейские вели слежку за предполагаемым преступником.

Сообщается, что по факту убийства полицейского в Подмосковье возбуждено уголовное дело. За убийство сотрудника полиции преступнику грозит до двадцати лет лишения свободы.

Напомним, 7 апреля двое полицейских поджидали наркоторговца в лесополосе на границе Фряново и Черноголовки. Ранее на этом месте был обнаружен тайник с мефедроном, правоохранители планировали поймать закладчика с поличным.

Когда к тайнику приблизился подозреваемый, полицейские попытались его задержать, однако, попали под огонь. Одного из сотрудников правоохранительных органов спасти не удалось, второй находится в реанимации.

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#подмосковье
#убийство
#уголовное жизнь
#полицейские
#преступление
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Утопающую в Неве 20-летнюю россиянку спас прохожий
Фонтанка: утопающую в Неве 20-летнюю девушку из Рязани заметил прохожий
08 апреля 2024, 10:43

Фото: iStock/globalmoments

Прохожий заметил утопающую в Неве молодую девушку и незамедлительно позвонил в экстренные службы, сообщает Фонтанка.
Все случилось у Литейного моста в Санкт-Петербурге. Прохожий увидел в воде девушку с рюкзаком, которую стремительно уносило течением. Он сразу вызвал экстренные службы.

Выяснилось, что девушке 20 лет, она из Рязани. Сейчас пострадавшая находится в Мариинской больнице с переохлаждением и резаными ранами.

Ее состояние оценивается как среднетяжелое. Врачи оказывают девушке всю необходимую помощь. По факту случившегося следователи проведут проверку. Мотивы девушки будут установлены позже.

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#санкт-петербург
#девушка
#больница
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«Взяли не того»: Убийца полицейских в Подмосковье разгуливает на свободе
Задержанный по подозрению в расстреле полицейских в Подмосковье невиновен
08 апреля 2024, 10:32

Фото: iStock/Shutter2U

Байкер, которого задержали по подозрению в расстреле полицейских в Подмосковье, оказался непричастен к преступлению, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, 7 апреля двое полицейских поджидали наркоторговца в лесополосе на границе Фряново и Черноголовки. Ранее на этом месте был обнаружен тайник с мефедроном, правоохранители планировали поймать закладчика с поличным.

Когда к тайнику приблизился подозреваемый, полицейские попытались его задержать, однако, попали под огонь. Один из правоохранителей скончался на месте происшествия, за жизнь второго сейчас борются врачи. Предположительно, убийца на чёрном мотоцикле отправился в сторону Санкт-Петербурга.

Рано утром 8 апреля стало известно, что мотоцикл, подходящий по ориентировке, задержали в Твери. Его хозяин утверждал, что не имеет отношения у преступлению, а на байк не садился со 2 апреля.

По информации 112, алиби задержанного подтвердилось. Настоящий убийца остаётся на свободе.

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#подмосковье
#полицейские
#наркотики
#убийство
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Посольство РФ в Вильнюсе снова попытались поджечь
RT: В Вильнюсе снова пытались поджечь посольство РФ
08 апреля 2024, 10:27

Фото: iStock/PamWalker68

Неизвестные снова попытались поджечь посольство РФ в Вильнюсе, пишет RT.
По данным местной полиции, неизвестные две ночи подряд бросали в здание бутылки с зажигательной смесью. Пострадавших нет. В посольстве повреждена стена. По факту инцидентов проводится проверка.

Месяц назад неизвестный мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства РФ в Кишиневе. Сотрудники полиции догнали и задержали его.

После инцидента российская сторона потребовала наказать злоумышленника. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы по подозрению в хулиганстве при отягчающих обстоятельствах.

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#россия
#посольство
#поджог
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