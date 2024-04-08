Жителей ещё одного оренбургского города эвакуируют из-за паводков

Видео: Telegram-канал Дениса Паслера
Жителей Новотроицка в Оренбургской области начали эвакуировать из-за перелива воды через дамбу. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в настоящее время проводится эвакуация жителей с улицы Севастопольской. В регионе действуют пункты временного размещения, куда и будут эвакуированы люди.
По последним данным, уровень воды находится на отметке 8,5 метров. Спецтехника и экстренные службы находятся на месте и контролируют ситуацию.
Также Паслер, ссылаясь на рассказы новотройчан, подчеркнул, что дамба была возведена в 1957 году после масштабного паводка. Она защищает город от воды, которая во время паводков наполняет озеро Сазанье.
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По последним данным, уровень воды находится на отметке 8,5 метров. Спецтехника и экстренные службы находятся на месте и контролируют ситуацию.
Также Паслер, ссылаясь на рассказы новотройчан, подчеркнул, что дамба была возведена в 1957 году после масштабного паводка. Она защищает город от воды, которая во время паводков наполняет озеро Сазанье.
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Анастасия Чинкова