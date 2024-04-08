Люди час провели в ледяной воде из-за пьяного водителя лодки — видео

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Лодка с людьми перевернулась в ходе эвакуации людей из затопленных частей Самарской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл накануне. Людей эвакуировали из села Полудни. В какой-то момент лодка врезалась в дерево и опрокинулась. Восемь пассажиров, среди которых было двое детей, оказались в холодной воде. Их начало сносить течением. К счастью, люди находились в спасательных жилетах, и успели схватиться за ветки дерева.
Очевидцы предполагают, что мужчина, управлявший лодкой, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Одна из пассажирок рассказала, что в общей сложности им пришлось провести в холодной воде около часа, пока их не обнаружили и не пригнали другую лодку.
По прибытии на берег, их осмотрели медики.
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Очевидцы предполагают, что мужчина, управлявший лодкой, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Одна из пассажирок рассказала, что в общей сложности им пришлось провести в холодной воде около часа, пока их не обнаружили и не пригнали другую лодку.
По прибытии на берег, их осмотрели медики.
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Анастасия Чинкова