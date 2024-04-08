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Люди час провели в ледяной воде из-за пьяного водителя лодки — видео

В Самарской области лодка опрокинулась во время эвакуации людей — видео
08 апреля 2024, 11:14
Фото: iStock/Nastco

Фото: iStock/Nastco

Лодка с людьми перевернулась в ходе эвакуации людей из затопленных частей Самарской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл накануне. Людей эвакуировали из села Полудни. В какой-то момент лодка врезалась в дерево и опрокинулась. Восемь пассажиров, среди которых было двое детей, оказались в холодной воде. Их начало сносить течением. К счастью, люди находились в спасательных жилетах, и успели схватиться за ветки дерева.
Очевидцы предполагают, что мужчина, управлявший лодкой, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.



Одна из пассажирок рассказала, что в общей сложности им пришлось провести в холодной воде около часа, пока их не обнаружили и не пригнали другую лодку.

По прибытии на берег, их осмотрели медики.

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#самарская область
#лодка
#эвакуация
#жители
#инцидент
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В Оренбургской области сообщили о более 10 тысячах затопленных домов
За сутки вода ушла из 311 домов и 1733 приусадебных участков под Оренбургом
08 апреля 2024, 10:44

Фото: iStock/horkins

В Оренбургской области за минувшие сутки вода ушла из 311 жилых домов и более 1,7 тысяч приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В настоящее время вода ушла из 311 жилых домов и 1 733 приусадебных участков, в которых зарегистрированы 1 718 человек, 349 из которых - дети.

Утром 8 апреля отмечалось, что подтопленными остаются 10 168 жилых построек и 18 471 приусадебный участок.

Из зоны подтопления были экстренно эвакуированы 6 127 человек, среди которых 1478 детей. В настоящее время 1 213 человек, включая 210 детей, находятся в 33 оборудованных пунктах временного размещения на территории области.

Также из опасной зоны эвакуировали 570 годов сельскохозяйственных животных.

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#оренбургская область
#паводок
#чс
#дома
#жители
#эвакуация
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Стали известны важные подробности расстрела полицейских в Подмосковье
Mash: Полицейские, которых расстрелял наркодилер в Подмосковье, были в штатском
08 апреля 2024, 10:43

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники полиции, которых расстрелял наркодилер в Подмосковье, были в штатском. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что оружия у них не было. Полицейские вели слежку за предполагаемым преступником.

Сообщается, что по факту убийства полицейского в Подмосковье возбуждено уголовное дело. За убийство сотрудника полиции преступнику грозит до двадцати лет лишения свободы.

Напомним, 7 апреля двое полицейских поджидали наркоторговца в лесополосе на границе Фряново и Черноголовки. Ранее на этом месте был обнаружен тайник с мефедроном, правоохранители планировали поймать закладчика с поличным.

Когда к тайнику приблизился подозреваемый, полицейские попытались его задержать, однако, попали под огонь. Одного из сотрудников правоохранительных органов спасти не удалось, второй находится в реанимации.

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#подмосковье
#убийство
#уголовное жизнь
#полицейские
#преступление
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Утопающую в Неве 20-летнюю россиянку спас прохожий
Фонтанка: утопающую в Неве 20-летнюю девушку из Рязани заметил прохожий
08 апреля 2024, 10:43

Фото: iStock/globalmoments

Прохожий заметил утопающую в Неве молодую девушку и незамедлительно позвонил в экстренные службы, сообщает Фонтанка.
Все случилось у Литейного моста в Санкт-Петербурге. Прохожий увидел в воде девушку с рюкзаком, которую стремительно уносило течением. Он сразу вызвал экстренные службы.

Выяснилось, что девушке 20 лет, она из Рязани. Сейчас пострадавшая находится в Мариинской больнице с переохлаждением и резаными ранами.

Ее состояние оценивается как среднетяжелое. Врачи оказывают девушке всю необходимую помощь. По факту случившегося следователи проведут проверку. Мотивы девушки будут установлены позже.

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#санкт-петербург
#девушка
#больница
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«Взяли не того»: Убийца полицейских в Подмосковье разгуливает на свободе
Задержанный по подозрению в расстреле полицейских в Подмосковье невиновен
08 апреля 2024, 10:32

Фото: iStock/Shutter2U

Байкер, которого задержали по подозрению в расстреле полицейских в Подмосковье, оказался непричастен к преступлению, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, 7 апреля двое полицейских поджидали наркоторговца в лесополосе на границе Фряново и Черноголовки. Ранее на этом месте был обнаружен тайник с мефедроном, правоохранители планировали поймать закладчика с поличным.

Когда к тайнику приблизился подозреваемый, полицейские попытались его задержать, однако, попали под огонь. Один из правоохранителей скончался на месте происшествия, за жизнь второго сейчас борются врачи. Предположительно, убийца на чёрном мотоцикле отправился в сторону Санкт-Петербурга.

Рано утром 8 апреля стало известно, что мотоцикл, подходящий по ориентировке, задержали в Твери. Его хозяин утверждал, что не имеет отношения у преступлению, а на байк не садился со 2 апреля.

По информации 112, алиби задержанного подтвердилось. Настоящий убийца остаётся на свободе.

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#подмосковье
#полицейские
#наркотики
#убийство
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Посольство РФ в Вильнюсе снова попытались поджечь
RT: В Вильнюсе снова пытались поджечь посольство РФ
08 апреля 2024, 10:27

Фото: iStock/PamWalker68

Неизвестные снова попытались поджечь посольство РФ в Вильнюсе, пишет RT.
По данным местной полиции, неизвестные две ночи подряд бросали в здание бутылки с зажигательной смесью. Пострадавших нет. В посольстве повреждена стена. По факту инцидентов проводится проверка.

Месяц назад неизвестный мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства РФ в Кишиневе. Сотрудники полиции догнали и задержали его.

После инцидента российская сторона потребовала наказать злоумышленника. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы по подозрению в хулиганстве при отягчающих обстоятельствах.

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#россия
#посольство
#поджог
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Раскрыты подельники украинских телефонных мошенников
Раскрыты причастные к созданию узла связи для украинских телефонных мошенников
08 апреля 2024, 10:24

Фото: iStock/PamWalker68

Сотрудники МВД России и ФСБ России пресекли деятельность нелегального международного узла связи, который использовали украинские телефонные мошенники. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».
Отмечается, что сотрудниками ведомств были задержаны пять участников организованной группы. Все они - жители разных регионов. Они подозреваются в содействии телефонным мошенникам, которые орудовали из-за рубежа.

По предварительным данным, международная криминальная схема была активна с 2022 года. Злоумышленниками была обеспечена работа специального оборудования, которое позволяло подменять номера телефонов звонивших из-за границы аферистов на номера российских провайдеров.

Звонившие мошенники представлялись сотрудниками финансовых учреждений и правоохранительных органов, а затем убеждали россиян перевести деньги на несуществующие якобы безопасные счета.

Специалисты МВД и ФСБ провели обыски по местам жительства участников и их в офисных помещениях в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Ярославле и Сочи. Из них было изъято серверное оборудование, средства связи, устройства по агрегации сим-карт, ноутбуки, денежные средства в рублях и иностранной валюте, дорогие автомобили, документы и иные предметы, которые имеют доказательственное значение.

Всем задержанным вынесена мера пресечения в виде лишения свободы по статье УК РФ о мошенничестве.

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#мошенничество
#мвд
#фсб
#задержание
#мошенники
#украина
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«Хьюстон, у нас проблемы»: во время полёта у Boeing улетела обшивка двигателя
SHOT: у Boeing оторвалась обшивка двигателя на рейсе Денвер-Хьюстон
08 апреля 2024, 10:23

Фото: iStock/Sitikka

У Boeing во время перелёта из Денвера в Хьюстон оторвалась обшивка двигателя, пишет SHOT.
На высоте почти 3,2 тысячи метров экипаж объявил о ЧС. Оказалось, что от самолёта оторвались часть капота и обшивки двигателя.
Всего 135 пассажиров провели в полёте 25 минут. В результате Boeing 737-800 вернулся в аэропорт.

Все благополучно покинули самолёт, никто не пострадал. Через час они вылетели на другом борту.

Расследованием ситуации занимается Федеральная авиационная служба.

Ранее после нападения на двух полицейских в Подмосковье в МВД РФ обратились к водителям с просьбой прислать записи с видеорегистраторов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#самолет
#сша
#чс
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Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой
Минздрав: число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой выросло до 26
08 апреля 2024, 09:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области достигло 26 человек. Об этом РИА Новости сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Отмечается, что в результате аварии погибли два человека, ещё 26 пострадали.

В настоящее время четверым из них оказана амбулаторная помощь, ещё 22 госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, состояние оценивается как средней степени тяжести.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работали десять бригад скорой помощи и бригада областного центра медицины катастроф.

По данным прокуратуры, автобус съехал в кювет и опрокинулся. Он следовал по маршруту Чимкент (Казахстан) - Нижний Новгород.

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#дтп
#пострадавший
#самарская область
#автобус
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МВД обращается к водителям после нападения в Подмосковье
В МВД водителей просят передать видеозаписи после нападения на силовиков в Подмосковье
08 апреля 2024, 09:23

Фото: Istock/artolympic

Сотрудники правоохранительных органов просят водителей передать записи с видеорегистраторов после нападения на двух силовиков в Подмосковье, сообщили в МВД.
Как отметила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, правоохранителям нужны записи с участка дороги от Черноголовки до деревни Ботово и в обратном направлении 7 апреля с 14:39 по 15:30 по московскому времени.

Водителей, у которых есть такие записи, просят обращаться по телефону дежурной части МУ МВД России «Щелковское» 8-496-566-97-03 или 112.

Накануне неизвестные напали на полицейских при исполнении служебных обязанностей, которые проводили оперативные мероприятия по задержанию наркодилера в Подмосковье. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту нападения на полицейских.

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#мвд
#видео
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