Путин завершил государственный визит в Киргизию и вылетел из Бишкека
Жапаров проводил Путина в аэропорту Манас по завершении визита в Киргизию
Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Киргизию. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Согласно опубликованной информации, российский лидер покинул Бишкек из аэропорта «Манас». Провожать Путина прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров.
«Владимир Путин покинул Бишкек. В аэропорту Манас российского лидера проводил президент Киргизии Садыр Жапаров», — говорится в сообщении.На торжественной церемонии у красной ковровой дорожки военный оркестр исполнил марш на мелодию песни Марка Лисянского и Исаака Дунаевского «Дорогая моя столица — золотая моя Москва».