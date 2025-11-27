Путин завершил государственный визит в Киргизию и вылетел из Бишкека

27 ноября 2025, 22:31

Жапаров проводил Путина в аэропорту Манас по завершении визита в Киргизию

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Киргизию. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.





Согласно опубликованной информации, российский лидер покинул Бишкек из аэропорта «Манас». Провожать Путина прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров.





