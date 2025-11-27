«Легче, чем стройка»: Даня Милохин рассказал о своей новой работе курьером

27 ноября 2025, 21:52

Даня Милохин подробно рассказал о своей работе курьером в Дубае

Даня Милохин (Фото: Instagram* / @danya_milokhin)

Блогер и тиктокер Даня Милохин признался, что полгода назад устроился курьером в Дубае. Об этом сообщает Super.





На одном из стримов он рассказал, что его полностью устраивает график и условия работы, несмотря на шестидневную неделю.





«Работаю каждый день, кроме воскресенья. Получается, с девяти до пяти, бывает до трёх. Развожу на байке еду или товары из продуктовых магазинов. Про зарплату говорить не могу, но устраивает, на всё хватает», — поделился Милохин.

«Почему курьером? Потому что легче, чем стройка. Я думал ещё на стройку пойти, но стройка на жаре каждый день. Там график посложнее чуть будет, и плюс дают жильё с кем-то, а курьерам дают отдельное жильё. Ещё можно пожить вот там за отдельную плату. Короче, поработаю, я думаю, ещё полгодика и всё», — отметил блогер.