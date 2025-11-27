«Я вас сильно люблю»: звезда «Постучись в мою дверь» поблагодарила российских поклонников
Ханде Эрчел написала обращение к фанатам на русском языке после визита в Москву
Ханде Эрчел, прославившаяся благодаря сериалу «Постучись в мою дверь», удивила поклонников, опубликовав пост на русском языке.
После поездки в Москву актриса поблагодарила фанатов за невероятно тёплый приём.
«Вы приносите мне удачу, я вас очень сильно люблю», — написала Ханде в своём блоге, обратившись к российской аудитории.Поводом для визита в Россию стала скорейшая премьера фильма «Два мира, одно желание», в котором актриса сыграла одну из главных ролей. Командировка совпала с личным праздником — своё 32-летие Эрчел отпраздновала в столичном ресторане.
Россию в последнее время всё чаще посещают турецкие артисты: недавно в Москву прилетал Эмре Алтуг, известный зрителям как Орхан Корхан из сериала «Зимородок». Он выступил с сольным концертом в рамках программы «Музыка турецких сериалов».