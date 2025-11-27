«Я вас сильно люблю»: звезда «Постучись в мою дверь» поблагодарила российских поклонников

27 ноября 2025, 22:04

Ханде Эрчел написала обращение к фанатам на русском языке после визита в Москву

Ханде Эрчел (Фото: Instagram* / @handmiyy)

Ханде Эрчел, прославившаяся благодаря сериалу «Постучись в мою дверь», удивила поклонников, опубликовав пост на русском языке.





После поездки в Москву актриса поблагодарила фанатов за невероятно тёплый приём.





«Вы приносите мне удачу, я вас очень сильно люблю», — написала Ханде в своём блоге, обратившись к российской аудитории.