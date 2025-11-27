«Думала, что умру»: телеведущая Оксана Федорова рассказала о голодании

27 ноября 2025, 21:29

Оксана Федорова рассказала о 10-дневном голодании

Оксана Федорова (Фото: Instagram* / @fedorovaoksana)

В августе телеведущая Оксана Федорова решила провести эксперимент. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Она устроила десять дней полного голодания, чтобы взять контроль над своим телом и испытать новые ощущения.





«Я никогда не голодала и считала, что для меня это вообще неприемлемо. Меня уговорили на лечебное голодание. Первый день я думала, что умру, мне так было плохо. Мы без подготовки приехали, обычно пару дней все равно ты переходишь на легкое питание, чтобы подготовиться. Сразу, когда убрали еду, мне стало не очень хорошо, на следующий день уже есть вообще не хотелось. Я поняла, что для меня это был как выход, как некая трансформация», — поделилась Федорова в студии подкаста «Сорян, это подкаст».