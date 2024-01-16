«Не стоит недооценивать Россию»: В НАТО признали успехи российской армии в зоне СВО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг вынужден был признать, что армия России активно наступает по многим направлениям на Украине, выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме. Так он ответил на вопрос побеждает ли Украина в конфликте или просто не проигрывает.
«Ситуация на поле боя крайне сложная. Россия в настоящее время активно наступает на многих направлениях, и, конечно, большое наступление, которое украинцы провели прошлым летом, не дало тех результатов, на которые мы все надеялись», - заявил Столтенберг.
При этом он добавил, что никогда не стоит недооценивать Россию.
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