Стало известно, чего ждать после встречи Путина и Уиткоффа

03 декабря 2025, 21:50

Политолог Асафов: США заставят Украину принять финальную версию мирного плана

Встреча со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом (Фото: kremlin.ru)

После переговоров России и США по Украине пройдут и другие встречи, на которых стороны разработают окончательный мирный план. Так считает политолог, американист Александр Асафов.





Напомним, 2 декабря состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Встреча продлилась около пяти часов.





«Нам предстоит дальнейшая череда встреч по подготовке позиций, которые войдут в финальный текст мирного соглашения. Только после этого могут состояться трехсторонние встречи», — сказал Асафов «Газете.Ru».

«Полагаю, что это очень серьезное молчание американской и русской стороны как раз и свидетельствует о чем-то большем, чем какие-то заявления, какие-то высказывания, порой полярные, порой взаимоисключающие», — отметил эксперт.