Стало известно, чего ждать после встречи Путина и Уиткоффа
Политолог Асафов: США заставят Украину принять финальную версию мирного плана
После переговоров России и США по Украине пройдут и другие встречи, на которых стороны разработают окончательный мирный план. Так считает политолог, американист Александр Асафов.
Напомним, 2 декабря состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Встреча продлилась около пяти часов.
«Нам предстоит дальнейшая череда встреч по подготовке позиций, которые войдут в финальный текст мирного соглашения. Только после этого могут состояться трехсторонние встречи», — сказал Асафов «Газете.Ru».
По его словам, на сегодняшний день позиции сторон пока далеки от мира, однако каждая новая встреча представителей РФ и США приближает решение этого вопроса.
Асафов не исключил, что появится новый план, который будет основан на устранении первопричин конфликта и реалиях на земле. После этого Вашингтон «заставит» киевские власти принять выработанные соглашения, заключил политолог.
В свою очередь социолог Евгений Копатько заявил Общественной Службе Новостей, что постпереговорное молчание означает серьезность намерений российской и американской сторон.
«Полагаю, что это очень серьезное молчание американской и русской стороны как раз и свидетельствует о чем-то большем, чем какие-то заявления, какие-то высказывания, порой полярные, порой взаимоисключающие», — отметил эксперт.
Копатько считает, что молчание после переговоров является надёжным форматом, который позволит продвинуть процесс вперед.