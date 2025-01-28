Путин заявил, что переговоры с Украиной прямо сейчас будут нелегитимны

Владимир Путин (фото: соцсети)
Переговоры России и Украины будут нелегитимны, если их проводить сейчас. Сперва необходимо найти способ отменить ранее подписанный Владимиром Зеленским указ о запрете проведения переговоров, сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Глава государства объяснил, что на момент подписания этого документа Зеленский был ещё легитимным президентом Украины. Однако отменить его сейчас он уже не может в силу своей нелегитимности. Путин назвал эту ситуацию «засадой» и «ловушкой».
Также в ходе этого интервью российский президент подчеркнул, что Запад заставил Киев продолжить боевые действия. Ещё в 2022 году Украина дала понять, что будет воевать до последнего своего гражданина.
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Анастасия Чинкова