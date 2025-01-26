Трамп повторно заявил о желании вскоре поговорить с Путиным по вопросу Украины

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
По словам американского лидера, Россия может быть заинтересована в достижении договоренности по украинскому кризису, а Владимир Путин, как он утверждает, «хочет встретиться». Пресс-пул Белого дома подтвердил эту информацию.
Трамп подчеркнул, что неоднократно общался с Владимиром Зеленским и уверен — украинская сторона тоже «хочет мира».
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Трамп подчеркнул, что неоднократно общался с Владимиром Зеленским и уверен — украинская сторона тоже «хочет мира».
«И, я думаю, президент Путин тоже хотел бы прекращения войны», — продолжал мысль Трамп.В свою очередь, Путин ранее подтвердил готовность к диалогу с новой администрацией США, отметив, что важно устранить первопричины конфликта и не допустить эскалации.
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Мария Моисеева