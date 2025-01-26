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Трамп повторно заявил о желании вскоре поговорить с Путиным по вопросу Украины

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
По словам американского лидера, Россия может быть заинтересована в достижении договоренности по украинскому кризису, а Владимир Путин, как он утверждает, «хочет встретиться». Пресс-пул Белого дома подтвердил эту информацию.

Трамп подчеркнул, что неоднократно общался с Владимиром Зеленским и уверен — украинская сторона тоже «хочет мира».



«И, я думаю, президент Путин тоже хотел бы прекращения войны», — продолжал мысль Трамп.
В свою очередь, Путин ранее подтвердил готовность к диалогу с новой администрацией США, отметив, что важно устранить первопричины конфликта и не допустить эскалации.

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Российскому штурмовику в объятья бросилась украинская девочка из Курахово, ждавшая освобождения
РИАН: Штурмовик РФ встретил ждавшую освобождения Курахово 12-летнюю украинскую девочку
26 января 2025, 05:46

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные во время зачистки пятиэтажного здания в Курахово, ДНР, обнаружили семью, скрывавшуюся от ВСУ. У родителей-украинцев была 12-летняя дочка — она со слезами на глазах бросилась обнимать штурмовика РФ.
Плача и обнимая бойца, девочка говорила, что надеялась на помощь до последнего.

«Штурманули эту пятиэтажку, сделали пролом на пятом этаже, зашли, зачистили... Там была девочка, 12 лет, мать, отец. Она нас обняла, плакала, что ждала нас. Сделала нам браслетики», — рассказывал командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады с позывным «Нифер» РИА Новости.
Желая ответить на такой порыв чувств, штурмовик подарил ребенку армейский перстень РФ. Та повесила его себе на шею — может быть, на удачу.

По словам военного, вывести при зачистке из Курахово семью девочки не удалось, так как подразделение двигалось на выполнение другой боевой задачи.

Командир добавил, что при зачистке микрорайона «Южный» мирные жители доброжелательно встречали российских военных и делились воспоминаниями о жестоких действиях ВСУ.

«Людей забирали и мучили, также и били, детей забирали. В общем, беспределом занимались», — констатировал собеседник РИА Новости, упомянув, что ВСУ забирали из магазинов почти все, не оставляя вещей и продуктов местным жителям.
Минобороны РФ объявило об освобождении Курахово 6 января.

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​Западные СМИ раскрыли четыре ожидаемых сценария окончания конфликта на Украине
Times: Конец конфликта на Украине имеет 4 сценария, включая поражение Киева
26 января 2025, 04:00

Фото: iStock/sb2010

Окончание конфликта на Украине имеет четыре главных возможных сценария, включая поражение Киева. Издание The Times в своей новой статье при этом отмечает, что Украина «стоит на коленях, но не сломлена».
Первый из возможных сценариев — это поражение Украины, которое может произойти в случае прекращения поддержки со стороны США. Однако The Times считает, что президент Дональд Трамп будет избегать такого исхода, поскольку он «катастрофический».

Второй вариант — заключение так называемого «плохого мира». В этом случае, если поддержка США прекратится, Украина будет вынуждена подписать мирное соглашение, которое приведёт к разделению страны.

«Решили, что умер»: Сотрудники ТЦК похитили и избили сына антироссийской писательницы с Украины
«Решили, что умер»: Сотрудники ТЦК похитили и избили сына антироссийской писательницы с Украины

Авторы публикации также указали на значительные территориальные успехи России в 2024 году, когда российские войска взяли под контроль территорий в шесть раз больше, чем годом ранее. Это — плохие новости для сил Киева.

Третий сценарий предполагает временное прекращение огня, которое может стать переходным этапом перед дальнейшими переговорами. Такой режим может обеспечить региональную стабильность и позволить Украине выжить с минимальными гарантиями безопасности и экономической поддержки. Однако конфликт при этом останется замороженным и может возобновиться в любой момент.

Украина продолжает получать военную помощь от США, несмотря на указ Трампа
Украина продолжает получать военную помощь от США, несмотря на указ Трампа
Четвёртый, самый «оптимистичный» вариант — это урегулирование конфликта, при котором Украина окажется в выгодной позиции благодаря поддержке США. Для этого президент Трамп может усилить антироссийские санкции и гарантировать поставки оружия и финансовой помощи.

Однако даже при самом выгодном для Киева развитии событий The Times сомневается, что Украина сможет восстановить границы 1991 года.

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#украина
#россия
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Над Рязанской областью ликвидировали несколько беспилотников ВСУ
Малков: силы ПВО и РЭБ сбили несколько БПЛА над Рязанской областью
26 января 2025, 02:32

Фото: iStock/sommersby

В Рязанской области с помощью систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы удалось уничтожить несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ.
«По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. Работают все оперативные службы», — сообщил губернатор Павел Малков.
Подробности о том, откуда могли быть запущены беспилотники, пока не сообщаются.

В то же время Telegram-канал SHOT пишет, что ВСУ наносят комбинированный удар с двух сторон. Скорее всего, задействованы дроны PD-2 и «Лютый». По словам местных жителей, атака ведётся со стороны села Дядьково и района Дашки.

Ранее сообщалось, что ночью над российским регионом раздалась серия взрывов.

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«Решили, что умер»: Сотрудники ТЦК похитили и избили сына антироссийской писательницы с Украины
В Одессе члены ТЦК избили сына писательницы Колтуновой, выгонявшей русских с Украины
26 января 2025, 02:16

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Сына украинской писательницы Виктории Колтуновой, известной своими резкими антироссийскими заявлениями, похитили и жестоко избили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом рассказала сама Колтунова в социальной сети Facebook*.
«Моего сына схватило ТЦК, вывезли за город, и хотя у него все документы о том, что я, его мать, и его жена инвалиды второй группы, били около трех часов, вымогая деньги, а потом выбросили на дорогу без сознания, решив, что он умер», — писала Колтунова.
В результате нападения у сына писательницы диагностированы сломанные рёбра, прокол лёгкого и сотрясение мозга. Молодой человек перенес операцию, однако она прошла неудачно.

Виктория Колтунова стала известной в 2008 году благодаря своей рецензии на фильм польского режиссера Ежи Гофмана «Украина. Становление нации», где она призывала всех русских покинуть территорию Украины. По ее словам, если ты считал себя русским, то тебе было не место на ее родине — отправляйся в РФ.

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Над российским регионом раздалась серия взрывов
SHOT: Серия взрывов раздалась над Рязанью, сработала система ПВО
26 января 2025, 01:45

Фото: iStock/dzika_mrowka

Над Рязанью прогремела серия взрывов. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Очевидцы сообщили Telegram-каналу SHOT, что на окраине города около 15 минут назад слышались от трёх до пяти взрывов. В ночном небе была замечена яркая вспышка, а в некоторых районах сработали сигналы воздушной тревоги.

Предполагается, что Вооружённые силы Украины снова пытаются атаковать местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). По данным очевидцев, система ПВО успешно сбивает цели над городом.

На данный момент официальных сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что неизвестный поджег сразу три ресторана в Краснодаре. Было эвакуировано более 100 человек.

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#пво
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Дипломаты США попросили исключить Украину из заморозки иностранной помощи
FT: Дипломаты США запросили исключение Украины из заморозки иностранной помощи
26 января 2025, 01:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американские дипломаты обратились в Государственный департамент США с просьбой исключить программы, связанные с Украиной, из 90-дневного замораживания иностранной помощи. Об этом сообщает Financial Times (FT).
«Американские дипломаты запросили срочное исключение программ, связанных с Украиной, из 90-дневного замораживания иностранной помощи и приказов о «прекращении работ», изданных госсекретарем Марко Рубио», — уточняет издание.
Особое внимание уделяется работе Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине. Представители бюро по делам Европы и Евразии в госдепартаменте считают, что исключение этой программы из указа Дональда Трампа об ограничениях критически важно для обеспечения национальной безопасности.

Издание отмечает, что документы и источники подтверждают срочность этого обращения, поскольку замораживание помощи может негативно сказаться на текущих программах, связанных с Украиной.

Ранее ​«Радио 1» передавало, ​что Трамп отменил ограничения Байдена на поставки авиабомб Израилю.

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#сша
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В Верховной раде призвали министра обороны Украины уйти в отставку
Депутат Рады Радина призвала главу Минобороны Украины уйти в отставку
25 января 2025, 20:42

Фото: iStock/olegda88

Депутат Верховной рады Анастасия Радина призвала министра обороны страны Рустема Умерова уйти в отставку на фоне проблем с выполнением оборонных контрактов, которые были заключены ведомством при его шефстве. Об этом парламентарий написала в своих соцсетях.
Она подчеркнула, что Умеров нарушает закон, своими решениями он продлевает невыполнение оружейных контрактов, не может упростить бюрократию согласования контрактов и разрушает доверие страны к Минобороны Украины. К тому же, ведомственный департамент военно-технической политики, по состоянию на ноябрь 2024 года, не выполнил более половины договоров, заключённых ещё в 2022-2023 годах.

В связи с этим, Радина призвала его подать заявление об отставке.

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#оборона
#договор
#заявление
#минобороны
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Школьный учитель из Красноярского края отправился на СВО вслед за сыном
25 января 2025, 19:26

Фото: istockphoto/zim286

В сентябре 2022 года на военную службу мобилизовали Артёма — спасателя и педагога военно-патриотического клуба из города Шарыпово Красноярского края. Его отец Дмитрий работал там же учителем ОБЖ, а через полгода отправился на помощь сыну в зону спецоперации.
Прибыв в воинскую часть, 48-летний мужчина сначала бескорыстно помогал бытовым службам подразделения, сообщает телеграм-канал SHOT. Он чинил технику, следил за исправной работой генераторов. Затем Дмитрию пришлось подписать полноценный контракт, так как никто не мог нести за него ответственность в таком опасном месте. Получив позывной техник, учитель стал принимать участие в боевых действиях в одном взводе с сыном.

Родственные узы — не единственное, что побудило Дмитрия отправиться на СВО. Он считает, что не может учить детей патриотизму правилам поведения в чрезвычайных ситуации, если сам не примет участие в боевых действиях.

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#учитель
#мужчина
#контракт
#сво
#отец
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Зеленский попытался оправдаться за указ о запрете переговоров с Россией
25 января 2025, 19:13

Владимир Зеленский попытался оправдаться за свой указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Это произошло в ходе совместной пресс-конференции с главой Молдавии Майей Санду, которая находится с визитом в Киеве.
Политик заявил, что подписанный им указ был продиктован обстоятельствами того момента, когда он принимался. Тогда было много теневых политических процессов, в работу были вовлечены украинские депутаты, евродепутаты и США.

Однако теперь Зеленский изменил свою позицию и вновь заговорил о переговорах с Россией. Он подчеркнул, что не знает, каким будет формат мирного урегулирования, однако полагает, что в нём примут участие Украина, США, Европа и Россия.

Ранее украинские власти придерживались бескомпромиссной риторики в вопросах участия России в переговорах, а также пытались собирать «мирные» конференции без участия Москвы, которые, впрочем, оборачивались полным фиаско.

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#европа
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#переговоры
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