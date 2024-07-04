Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Путин и Си Цзиньпин четко отметили важность участия РФ в переговорах по Украине

Путин и Си Цзиньпин четко отметили важность участия РФ в переговорах по Украине

04 июля 2024, 02:19
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин четко отметили важность участия Российской Федерации в переговорах по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует РИА Новости.
«В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия», — отметил он.

По его словам, лидеры стран в ходе переговоров наметили планы дальнейшего взаимодействия по различным направлениям.



С 3 по 4 июля в столице Казахстана проходит саммит ШОС. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, у которого в рамках мероприятия запланирован целый ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Президент Турции Эрдоган не станет посредником в переговорах с Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Песков раскрыл детали переговоров глав России и Китая по Украине

Песков прокомментировал концентрацию ВСУ у белорусских границ

Песков рассказал об адаптации собак, подаренных Путину в КНДР
#владимир путин
#президент
#радио
#мероприятия
#саммит
#песков
#шос
Черничук: при ударе ВСУ по подстанции в Энергодаре пострадали 9 работников ЗАЭС
04 июля 2024, 02:02

Фото: IStock/onlyyouqj

Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что 9 работников станции пострадали от удара беспилотников в Энергодаре. Об этом информирует РИА Новости.
В среду боевики Вооруженных сил Украины нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре. Большая часть Энергодара осталась без воды и света. Сообщалось, что пострадало 8 сотрудников предприятия.

В беседе с журналистами Юрий Черничук сказал, что в результате удара дронов пострадало девять работников Запорожской станции. По его словам, восемь сотрудников находятся на амбулаторном лечении, один с черепно-мозговой травмой госпитализирован.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В США заявили о военном перевороте на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Американский правозащитник назвал украинский нацизм главным препятствием к миру

ВСУ атаковали Донецк американскими ракетами HIMARS

Командир ВСУ выстрелил в спину сослуживцу
#сша
#владимир путин
#президент
#предприятия
#лидер
#станции
#сво
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили о военном перевороте на Украине
Иверсен: батальон «Азов» совершил военный переворот на Украине
04 июля 2024, 00:34

Фото: IStock/reflection_art

Украинский нацбатальон «Азов»* фактически совершил на Украине переворот. Об этом заявила американская журналистка Ким Иверсен, пишет РИА Новости.
Она отметила, что Владимир Зеленский уволил командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины Юрия Содоля после критики со стороны начальника штаба «Азова»*. По ее словам, это говорит о полном переходе власти в руки националистов.

Журналистка рассказала, что боевики угрожают украинскому лидеру и не позволяют ему завершить боевые действия. Если конфликт прекратиться, они потеряют власть, заключила Ким Иверсен.

Верховный суд России в 2022 году удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал украинский националистический батальон «Азов»* террористической организацией.

Ранее сообщалось, что США поддерживали запрещенный в РФ украинский нацбатальон «Азов»* еще в прошлом году. Речь идет о постах в социальных сетях, на одном из которых командующий «Азовом»* показывает сертификат от декабря прошлого года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Бегут под звуки очередей и взрывов: «Азов»* снял на видео дорогу к окопам

США отменили запрет на поставки вооружения батальону «Азов»*

Командование ВСУ перебросило части батальона «Азов»* под Работино


* Запрещенная в России террористическая организация.
#суд
#сша
#конфликт
#видео
#власть
#запрет
#сертификат
#поставки
#владимир зеленский
#всу
#вооружения
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американский правозащитник назвал украинский нацизм главным препятствием к миру
Правозащитник Хелали: без уважения русской культуры мира на Украине не будет
04 июля 2024, 00:34

Фото: IStock/OLGA Zhukovskaya

Американский правозащитник Кристофер Хелали раскрыл условие, мешающее достижению мира на Украине. По его мнению, мир невозможен, пока в Киеве не запретят нацистскую идеологию и не начнут уважать русскую культуру. Об этом сообщает РИА Новости.
«Что необходимо для мира — это уважение к русскому языку, русской культуре и российской истории», — отметил Хелали.

Ранее МИД представил доклад о нацистских преступлениях киевского режима, текст которого оно опубликовало в своем Телеграм-канале. В нем отражено, что в последние годы украинские власти запрещают в школах русский язык, российских писателей и поэтов, активно цензурируют любые российские сообщения и печати. Все эти меры направлены на ущемление русскоговорящего населения, отмечают в ведомстве.

Читайте также

Жовква: Украина отвергла предложение Орбана о прекращении огня

Украина попросила помощи у Венгрии, Польши и Словакии в связи с энергокризисом

Лукашенко: Запад начал новый крестовый поход, мир на грани глобальной катастрофы
#мид
#украина
#русский язык
#меры
#мир
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ атаковали Донецк американскими ракетами HIMARS
СК РФ: удар по Донецку производился ракетами HIMARS
04 июля 2024, 00:15

Фото: IStock/Gerasimov174

Утром 3 июля ВСУ нанесли удар по Первому республиканскому супермаркету в Донецке с помощью снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Телеграм-канале.
По его заявлениям, благодаря расчету ПВО удалось избежать большего ущерба, поскольку удалось сбить три из четырех ракет. Однако в Киевском районе города загорелся ТЦ, здание было полностью уничтожено. В общей сложности разные степени повреждений причинены 12 жилым домам и пяти объектам гражданской инфраструктуры, в числе которых Центр полевой медицинской помощи.

На данный момент жертв удалось избежать, но двое мужчин было ранено в результате обстрела ствольной артиллерией, пишет Пушилин.

Читайте также

Командир ВСУ выстрелил в спину солдату

Гросси: атаки ВСУ на Энергодар угрожают ядерной безопасности

Политолог Рыжевский назвал стягивание ВСУ к границе Белоруссии провокацией
#здание
#тц
#всу
#пво
#пушилин
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Командир ВСУ выстрелил в спину сослуживцу
Командир ВС РФ Ворон: на СВО командир ВСУ застрелил сослуживца в спину
03 июля 2024, 23:57

Фото: IStock/Irina Piskova

Бойцу ВСУ выстрелил в спину командир, потому что тот оказал первую помощь сначала товарищу, а не старшему. Об этом рассказал RT командир российского взвода с позывным Ворон.
По сообщению российского бойца, раненый солдат ВСУ всю ночь полз до российских позиций и просил воды. Он не исключает того, что это может быть приманкой.

Ранее британский эксперт заявил о крупной бреши в оборонительных позициях ВСУ, которая постепенно увеличивается. Он сообщил о больших потерях украинской армии и тщетных попытках сдержать наступление ВС РФ.

Читайте также

Гросси: атаки ВСУ на Энергодар угрожают ядерной безопасности

Политолог Рыжевский назвал стягивание ВСУ к границе Белоруссии провокацией

В США заявили о неприемлемых потерях ВСУ после удара российскими ракетами
#сша
#эксперт
#ночь
#всу
#вс рф
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США объявили о новом пакете помощи Украине с боеприпасами для HIMARS
Белый дом: США объявили о новом пакете помощи Украине с боеприпасами для HIMARS
03 июля 2024, 23:56

Фото: IStock/Yaraslau Mikheyeu

Соединенные Штаты Америки сообщили о новом пакете помощи Украине. В него войдут боеприпасы и артиллерия для ракет HIMARS. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Он включает ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и другие критические средства», — пояснила она.

Помимо этого, новое финансирование включает средства для Пентагона на закупку ракет-перехватчиков для систем Patriot и NASAMS в интересах Украины.

HIMARS — высокомобильная артиллерийская ракетная система производства американской компании Lockheed Martin. Используется боевиками ВСУ на СВО.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили HIMARS на донецком направлении. Реактивная система залпового огня производства США была обнаружена оператором БПЛА.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Читайте также:

Командир ВСУ выстрелил в спину солдату

Гросси: атаки ВСУ на Энергодар угрожают ядерной безопасности

Политолог Рыжевский назвал стягивание ВСУ к границе Белоруссии провокацией
#сша
#военные
#владимир путин
#президент
#финансирование
#бпла
#боеприпасы
#компании
#администрация
#операции
#лидер
#сво
#всу
#ракеты
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гросси: атаки ВСУ на Энергодар угрожают ядерной безопасности
03 июля 2024, 20:41

Фото: istock/Alexey Tolmachov

Администрация Запорожской АЭС проинформировала МАГАТЭ об ударах БПЛА по подстанции в Энергодаре. Уточняется, что в результате атак восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. Об этом МАГАТЭ сообщает в соцсети Х.
«ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о нескольких ударах беспилотников вблизи площадки сегодня, в результате которых пострадали рабочие на электроподстанции в Энергодаре и начались пожары в лесу рядом с распределительным пунктом атомной электростанции», — говорится в публикации.

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что из-за атак дронов существует угроза жизни людей и ядерной безопасности.

«Гросси сообщил, что они должны быть прекращены», — добавили в МАГАТЭ.

ВС Украины в среду, 3 июля, ударили беспилотниками по подстанции «Радуга» в Энергодаре. В связи с этим были повреждены трансформаторы, ряд объектов станции и снабжение города были нарушены.

Читайте также:

Родные сотрудников Запорожской АЭС оказались заложниками Киева

Пост радиационного контроля ЗАЭС уничтожен в результате удара ВСУ

В Киеве произошел взрыв на ТЭЦ
#взрыв
#рабочие
#пожары
#тэц
#аэс
#станции
#магатэ
#заэс
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Рыжевский назвал стягивание ВСУ к границе Белоруссии провокацией
03 июля 2024, 18:42

Фото: iStock/Anna_Anikina

Политолог и военный эксперт Павел Рыжевский заявил, что стягивание ВСУ к границе с Белоруссией является провокацией. Об этом сообщают «Известия».
По словам Рыжевского, на границе Украины и Белоруссии болотистая и труднопроходимая местность, по этой причине серьезная эскалация на этом участке вряд ли возможна. Политолог подчеркнул, что усиление украинского военного присутствия рядом с границей Белоруссии объясняется усилиями киевского режима и Запада по созданию собственной повестки дня.

«Просто создается инфоповод, что, в принципе, удобно [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Никаких сил особо тратить не нужно, потерь тоже нет, но есть мнимая угроза», — цитируют эксперта «Известия».

Рыжевский заключил, что еще одной причиной подобных действий ВСУ может служить попытка повлиять на парламентские выборы во Франции и на президентские — в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что на белорусско-украинской границе наблюдается увеличение числа украинских военных, включая силы спецподразделений ГУР.

Читайте также:

ВСУ концентрируют технику на границе с Белоруссией

В США заявили о неприемлемых потерях ВСУ после удара российскими ракетами

Зеленский призвал Трампа раскрыть планы быстрого прекращения конфликта
#эксперт
#всу
#граница
#белоруссия
#украина
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили о неприемлемых потерях ВСУ после удара российскими ракетами
Forbes: потери Украины после ударов ВС РФ по аэродрому являются неприемлемыми
03 июля 2024, 18:23

Фото: iStock/PavelRodimov

ВС РФ второй день подряд наносят удары по аэродромам украинской армии, причиняя большой ущерб киевскому режиму. Об этом написал обозреватель издания Forbes Дэвид Экс.
Экс напомнил, что 2 июля армия России нанесла удар по аэродрому Миргород в Полтаве и уничтожила несколько истребителей Су-27. На следующий день ВС РФ нанесли удар по находящемуся рядом аэродрому. В результате чего украинские боевики потеряли вертолет Ми-24.

По мнению обозревателя, у Киева не хватает средств ПВО, что делает их военную технику уязвимой перед атаками российских ракет. Экс назвал потери ВСУ неприемлемыми.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

Зеленский призвал Трампа раскрыть планы быстрого прекращения конфликта

В Госдепе США назвали условие увеличения дальности украинских ударов по России

Президент Финляндии назвал способ закончить бои на Украине одним звонком
#сша
#армия
#вертолёт
#армия россии
#всу
#вс рф
#зеленский
#удар
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф