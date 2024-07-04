Путин и Си Цзиньпин четко отметили важность участия РФ в переговорах по Украине

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Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин четко отметили важность участия Российской Федерации в переговорах по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует РИА Новости.
«В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия», — отметил он.
По его словам, лидеры стран в ходе переговоров наметили планы дальнейшего взаимодействия по различным направлениям.
С 3 по 4 июля в столице Казахстана проходит саммит ШОС. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, у которого в рамках мероприятия запланирован целый ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.
Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
Президент Турции Эрдоган не станет посредником в переговорах с Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова