Путин назвал важнейшую задачу для России

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что одной из ключевых задач страны является защита от атак дальнобойного оружия по её территории.
«Если обстрелы наших приграничных населенных пунктов продолжатся, мы будем вынуждены создать санитарную зону безопасности на украинской территории. Обстрелы возобновились — мы предприняли необходимые меры», — цитирует российского лидера РИА Новости.Путин добавил, что для России приоритетной задачей является отражение вражеских ударов на своей территории. Он отметил, что российские военные готовы к любому развитию событий.
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