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Путин назвал важнейшую задачу для России

Путин назвал отражение ударов дальнобойным оружием важнейшей задачей для России
20 июня 2024, 20:09
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что одной из ключевых задач страны является защита от атак дальнобойного оружия по её территории.


«Если обстрелы наших приграничных населенных пунктов продолжатся, мы будем вынуждены создать санитарную зону безопасности на украинской территории. Обстрелы возобновились — мы предприняли необходимые меры», — цитирует российского лидера РИА Новости.
Путин добавил, что для России приоритетной задачей является отражение вражеских ударов на своей территории. Он отметил, что российские военные готовы к любому развитию событий.

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Аналитик Леонков: США поставят Patriot Киеву для защиты пилотов F-16
20 июня 2024, 20:09

Фото: IStock/TebNad

ЗРК Patriot и F-16 работают в одной военной информационной сети, которая называется Link-16. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
«Эта же информационная сеть завязана на средства разведки. То есть для того, чтобы применить F-16 на территории Украины, необходима чёткая информация по воздушной обстановке и позиционирование самолёта F-16, который будет работать без радиолокационных станций», — заявил собеседник RT.
По его словам, самолёт F-16 должен выходить по координатам и информации, которая поступает от ЗРК Patriot. Это необходимо для того, чтобы производить пуски ракет дальнего действия. Если Запад решит посадить натовских пилотов за штурвал, то летчикам будет нужна стопроцентная гарантия безопасности. Patriot будут работать как раз по этой технологии, добавил он.

Ранее командующий Военно-воздушными силами Нидерландов Арнуд Столлманн заявил, что истребители F-16 Fighting Falcon будут поставлены Киеву уже этим летом.

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#истребители
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Путин назвал условие для изменения мирных предложений РФ по Украине
Путин: условия по миру с Украиной будут меняться в зависимости от хода СВО
20 июня 2024, 19:11

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что условия для урегулирования конфликта на Украине будут изменяться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент подчеркнул, что мирные предложения не будут оставаться актуальными бесконечно.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

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Названа организация, причастная к атакам на российскую энергоинфраструктуру
AP: СБУ причастна к атакам на российские нефтебазы
20 июня 2024, 18:49

Фото: iStock/Julian_J_Rossig

Нефтеперерабатывающие заводы в России стали целью атак беспилотных летательных аппаратов, пишет Associated Press.
Сообщается, что «ночные налеты» проводятся Службой безопасности Украины.

Вчера произошло возгорание двух резервуаров на нефтебазе в Тамбовской области. Местное правительство предположило, что причиной стало нападение беспилотника.

Также недавно на нефтебазе в Тахтамукайском районе Республики Адыгея произошел пожар, вызванный ударом дрона. Глава региона Мурат Кумпилов отметил, что возгорание было успешно потушено.

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#возгорание
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Губернатор Воробьёв поздравил бойцов с 82-летием Кантемировской дивизии
20 июня 2024, 18:39

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил бойцов 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии в преддверии памятной даты. 26 июня 1942 года был образован 17-й танковый корпус, преемницей которого стаГубернатор Воробьёв поздравил бойцов с 82-летием Кантемировской дивизии ла дивизия.
Глава региона поговорил с военнослужащими и посетил на территории воинской части музей боевой славы с Залом памяти Героев СВО.
«Знаю, что в дивизии всегда очень высоко ценят братство, личные и боевые качества каждого военнослужащего. Хочу сказать спасибо командиру, офицерам и всем военнослужащим: мы понимаем, что славная Кантемировская дивизия с первого дня находится на острие СВО. В ближайшие дни вы будете отмечать день рождения дивизии – ей исполнится 82 года. Хочу пожелать вам здоровья, успехов и всегда чувствовать плечо товарища», – сказал Воробьёв.
Кантемировцы с первых дней участвуют в спецоперации. Каждый десятый из них представлен к государственным наградам. На территории воинской части открыт «Монумент памяти погибшим в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Командир дивизии – участник спецоперации и других военных конфликтов Дмитрий Боглай. Скоро он возвращается на передовую.

Губернатору рассказали, что бойцы, которые дислоцируются не в зоне СВО, а в Наро-Фоминске, делают не менее важную работу. Например, они изготавливают беспилотники разного назначения – со сбросом боекомплекта, дроны-камикадзе, разведчики. Одного из бойцов, гвардии старшего сержанта Ивана, мобилизованного в Лобне, Минобороны признало лучшим инструктором БПЛА.
«Мы стараемся обеспечивать наших ребят всем необходимым. Например, сделали приспособление для FPV-коптера, которое помогает переключаться с тепловизора на дневную камеру. Это очень важно для того, чтобы ориентироваться на местности, просматривать с высоты заросли, деревья. Мы знаем, что враг старается скрывать в них технику. Мы сами собрали все детали, а корпус изготовили на 3D-принтере», – рассказал Иван.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Героическая история – у гвардии лейтенанта Константина. Взвод, которым он командовал, смог скрытно подобраться к позициям противника и атаковать, подавив огневые точки. Константин был тяжело ранен. Противники, считая, что он убит, отошли. Однако Константин продолжил командовать боем.
«Это произошло в запоминающуюся дату – 11.11.22. Противник начал наступление превосходящими силами. Мы долго удерживали позиции, после чего решили немного отойти в тыл. После восполнения сил мы провели штурм позиций, вернув их назад. Они, кстати, до сих пор находятся под нашим контролем. За выполнение боевой задачи меня наградили Орденом Мужества», – рассказал боец.
После ранения он проходил длительный курс реабилитации, лечился в госпиталях Бурденко, Вишневского, в Наро-Фоминске. Сейчас он восстановился и служит дальше.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На базе воинского соединения расположен клуб, руководитель которого Ольга Коростелёва показала губернатору экспонаты музея части, отдельно остановившись на созданном Зале памяти героев СВО.
«Он единственный в своем роде. Экспозиция формируется из того, что ребята сами привозят из зоны спецоперации. Они приводят сюда свои семьи и рассказывают об экспонатах. С каждой вещью связана целая история, это касается и выставленных здесь медалей», – отметила Коростелёва.
Она передала губернатору слова благодарности от жителей военного городка. В ноябре прошлого года, в преддверии Дня матери, во время рабочей поездки губернатора они попросили обновить кровлю в четырёх домах. Воробьёв дал соответствующие поручения. Сейчас идёт ремонт.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Хочу поблагодарить вас, Ольга Николаевна, за то, что объединяете всех женщин и не только их. Вы объединяете всех нас, подсказываете, что необходимо сделать, что нужно ребятам на передовой», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область ведёт большую работу по приведению в надлежащее состояние инфраструктуры микрорайона Кантемировский, где живут военнослужащие и их семьи. Минувшей осенью там запустили котельную, реконструировали теплосети. Сейчас по президентской программе модернизируют школу №9. А ранее в микрорайоне обновили два детсада и провели капремонт ДК «Созвездие». Кроме того, был благоустроен парк «Кантемировский».

Московская область оказывает помощь и с оснащением, отправляя военным квадрокоптеры, тепловизоры, обмундирование, экипировку, медикаменты, дизель-генераторы и прочее.

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#московская область
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#спецоперация
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#андрей воробьёв
#губернатор
#военные
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Стало известно о планах направить F-16 под Харьков
Guardian: поставленные Украине истребители F-16 направят для боев под Харьковом
20 июня 2024, 17:47

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Американские истребители F-16, которые будут переданы Украине, планируется использовать в боевых действиях на территории Харьковской области. Об этом пишет Guardian, ссылаясь на источники из Украины.
«Украинские источники подтвердили, что F-16 будут использоваться для защиты Харькова от корректируемых авиабомб», — сообщает издание.
Ранее командующий Военно-воздушными силами Нидерландов Арнуд Столлманн заявил, что истребители F-16 Fighting Falcon будут поставлены Киеву уже этим летом.

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#сша
#украина
#истребители
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На Западе раскрыли условия перемирия на Украине
Lidovky: Успех переговоров по Украине обеспечит их полная секретность
20 июня 2024, 16:49

Фото: iStock/FabrikaCr

Соблюдение полной секретности станет ключом к успеху переговоров о мире по Украине. Об этом информирует чешское издание Lidovky.
«Лично я предполагаю, что перемирие (а потом, возможно, и мир) наступит, когда затихнет оружие на фронте. Пусть даже это станет результатом усталости и истощения сил, и тогда прекращению огня будут предшествовать дипломатические консультации на низком уровне. Но предпосылка успеха — секретность переговоров. Если об этом, например, я что-нибудь узнаю, плохо», — пишет автор издания.
Он отметил, что швейцарский саммит не приблизил мирные переговоры. По его мнению, он не стал платформой для откровенных обсуждений, а также «для реальных и при этом дипломатичных идей».

Напомним, что конференция по урегулированию украинского конфликта прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Мероприятие было основано на обсуждении так называемого «мирного плана» Владимира Зеленского. На саммит были приглашены 160 государств, однако прибыли 90. В первый же день конференции ряд представителей государств настаивали на участии РФ. Участники мероприятия не добились значимых результатов и ее итоги стали разочаровывающими.

Президент Чехии Петр Павел высоко оценил саммит по Украине. По его словам, встреча в Швейцарии стала «первым шагом на пути к миру» на Украине. Он добавил, что саммит «превзошел все ожидания». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Морпех ВСУ заявил о тяжелых потерях среди готовившихся в Британии бойцов
20 июня 2024, 16:43

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские морские пехотинцы, обучавшиеся в Великобритании, понесли значительные потери в Херсонской области. Об этом рассказал офицер 38-й бригады морской пехоты ВСУ с позывным Фагот в интервью для The Times.
Фагот рассказал о неудачных попытках ВСУ переправиться через Днепр и закрепиться на его левом берегу. В результате этих операций военнослужащие, прошедшие подготовку в Великобритании, потеряли много бойцов.

«Наших осталось очень мало», — сказал морпех.
По информации, около тысячи украинских военнослужащих прошли пятинедельные курсы обучения у специалистов Королевской морской пехоты Великобритании.

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#автомобили
#всу
#солдат
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ВХ: По объекту ВСУ в Харьковской области впервые применили ФАБ-3000 с УМПК
20 июня 2024, 16:37

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Российская армия впервые ударила по позициям ВСУ в Харьковской области авиабомбой ФАБ-300 с УМПК. Об этом сообщает «Военная Хроника».
По предварительной информации, прилет был зафиксирован по военному объекту противника в Липцах.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар оборонительным укреплениям украинской армии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#вс рф
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Советник ДНР Ян Гагин раскрыл подробности своего ранения в зоне СВО
Советник ДНР Ян Гагин получил осколочные ранения лица и плеча в зоне СВО
20 июня 2024, 15:37

Фото: iStock/Diy13

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин получил осколочное ранение лица и плеча в зоне спецоперации.
«Инцидент произошел накануне вечером в тот момент, когда он возвращался из командировки в Москву. Вместе с ним находился заместитель руководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин», — рассказал Гагин в беседе с «Известиями».

Он получил осколочное ранение лица и плеча, а также ссадины. Ему уже оказали всю необходимую помощь. При этом у товарища Гагина множественные осколочные ранения лица и головы, а также руки и бедра.

По словам советника ДНР, им удалось спастись благодаря радиоэлектронному ружью. Снаряд ВСУ упал всего в 15 метрах от них.

Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотника ВСУ Гагин был ранен. Он находился в районе Еленовки вместе с коллегой. Они сделали остановку, чтобы подкачать колесо автомобиля. В этот момент их атаковал вражеский дрон.

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