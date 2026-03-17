Путин помиловал 23 женщин в России
В России помиловали 23 женщин. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, пишет телеграм-канал Baza.
По его словам, среди помилованных имеются осуждённые, у которых есть дети. Также упоминаются родственницы участников СВО.
Ранее Путин обсудил с членами Совета безопасности меры по защите критически важной инфраструктуры. С докладами выступили вице‑премьеры Александр Новак и Виталий Савельев, а также министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
В совещании участвовали министр обороны Андрей Белоусов, председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, главы СВР и ФСБ Сергей Нарышкин и Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
Читайте также: