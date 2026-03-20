Опубликован рейтинг Путина среди россиян
Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 77% граждан. Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
С деятельностью главы государства не согласны 10% респондентов. Оставшиеся 13% не определились с позицией.
Так же 77% опрошенных доверяют президенту. Противоположного мнения придерживаются 13%, еще 10% затрудняются с ответом.
Уточняется, что исследование проводилось с 13 по 15 марта в 97 населенных пунктах 51 региона страны. В нем участвовали 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6%.
Ранее сообщалось, что глава государства помиловал 23 женщин, включая родственниц военнослужащих.
