Путин заявил, что США выпустили «джина»

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты «выпустили джинна из бутылки», действуя без санкций Совета Безопасности ООН в Ираке, Сирии и бывшей Югославии, говорится в стенограмме, опубликованной на сайте Кремля.
«Соединенные Штаты сами выпустили этого джинна из бутылки, но если им позволено, то почему не позволено другим странам защищать свои коренные интересы таким же образом?» – отметил российский лидер, выступая перед участниками Всемирного фестиваля молодежи.
Ранее президент заявил, что традиционные ценности составляют основы жизни и бытия России.
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Александр Климов