Фото: сайт Кремля
Антироссийская кампания президента Франции Эммануэля Макрона не помогла ему в борьбе с конкурентами. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что речь идет о конкуренции с ультраправой партией «Национальное объединение» на фоне приближающихся выборов в Европарламент. По данным источника, некоторые союзники главы французского государства стали сомневаться в его стратегии борьбы с оппонентами, поэтому кампания Макрона не увенчалась успехом.
Уточняется, что последние опросы демонстрируют, что коалиция французского лидера продолжает уступать партии Марин Ле Пен и Жордана Барделлы примерно на 10%.
Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.
Читайте также:
Bloomberg: слова Макрона об отправке войск на Украину разгневали чиновников США
Политик Филиппо: Макрон готовит войска и ведет Францию к самоубийству
Начальник штаба ВС Франции: армия готовится к участию в самых жестких конфликтах
Уточняется, что последние опросы демонстрируют, что коалиция французского лидера продолжает уступать партии Марин Ле Пен и Жордана Барделлы примерно на 10%.
Читайте также:
Bloomberg: слова Макрона об отправке войск на Украину разгневали чиновников США
Политик Филиппо: Макрон готовит войска и ведет Францию к самоубийству
Начальник штаба ВС Франции: армия готовится к участию в самых жестких конфликтах
Екатерина Коршунова