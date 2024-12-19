Путин заявил, что уберёг РФ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин заявил, что он уберёг Россию.
В рамках Прямой линии Владимир Путин сказал, что он уберёг Российскую Федерацию, так как удалось сохранить суверенитет. Без него Россия государство не сможет существовать, отметил российский лидер.
Владимир Путин уточнил, что он сделал всё, чтобы страна могла самостоятельно принимать решения и не опиралась на давление извне.
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта.
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Владимир Путин уточнил, что он сделал всё, чтобы страна могла самостоятельно принимать решения и не опиралась на давление извне.
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта.
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Ольга Енгалычева