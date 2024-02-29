Путин заявил, что в послании огласит не только ближайшие планы, но и стратегические задачи

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В послании к Федеральному Собранию будут оглашены не только ближайшие планы, но и стратегические задачи, об этом президент России Владимир Путин заявил в начале своего выступления в Гостином дворе.
Он отметил, что Россия смогла ответить на любые вызовы.
Прежде президент говорил о том, что США и ЕС начали вводить санкции против РФ после того, как началась СВО на территории Украины. Таким образом, западные государства пытались отрезать российскую сторону от остального мира. Путин уже отмечал, что антироссийские санкции будут лишь усиливаться, несмотря на то, что Запад наказывает ими сам себя.
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«Мы сберегли единство и не позволили разорвать ее (странц-прим.ред) на части», - заявил президент.
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Анастасия Хохлова