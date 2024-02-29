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Путин заявил, что в послании огласит не только ближайшие планы, но и стратегические задачи

29 февраля 2024, 12:03
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

В послании к Федеральному Собранию будут оглашены не только ближайшие планы, но и стратегические задачи, об этом президент России Владимир Путин заявил в начале своего выступления в Гостином дворе.
Он отметил, что Россия смогла ответить на любые вызовы.

«Мы сберегли единство и не позволили разорвать ее (странц-прим.ред) на части», - заявил президент.

Прежде президент говорил о том, что США и ЕС начали вводить санкции против РФ после того, как началась СВО на территории Украины. Таким образом, западные государства пытались отрезать российскую сторону от остального мира. Путин уже отмечал, что антироссийские санкции будут лишь усиливаться, несмотря на то, что Запад наказывает ими сам себя.

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Путин сообщил о состоянии готовности ядерных стратегических сил
29 февраля 2024, 12:26

Фото: сайт Кремля

Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
Он также рассказал об успешном выполнении планов по развитию российской оборонной сферы.

Глава государства отметил, что в зоне проведения спецоперации активно используется комплекс «Кинжал». Также прошли успешные испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон». Президент обратил внимание на их уникальные характеристики.

Российская промышленность продолжает развиваться и модернизироваться, прежде сообщил Владимир Путин.

Он отметил, что государство увеличивает механизмы поддержки этой отрасли, поэтому в России будут открываться новые предприятия и появляться рабочие места. Глава государства подчеркнул, что несмотря на санкционное давление, Россия налаживает каналы поставок сырья и необходимых для промышленности компонентов.

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Польша слишком сильная для войны с Россией, заявил президент Дуда
Президент Дуда: Россия не нападёт на Польшу, поскольку на сильных не нападают
29 февраля 2024, 12:26

Фото: iStock/ffikretow

Польша слишком сильна, поэтому Россия вряд ли осмелится напасть на неё. Такое заявление в интервью порталу Fakt.pl сделал президент европейской страны Анджей Дуда.
Говоря о вероятности начала военного столкновения Польши и России, политик подчеркнул, что не верит в это. По его словам, нападают на слабые страны, которые можно легко победить, но Польша далеко не такая.

Также Дуда заявил, что НАТО – очень сильный альянс, который сможет оказать сопротивление России в случае нападения.

Вместе с тем, президент Польши рассказал об активной модернизации армии государства. Он связал такое активное развитие передачей Украине советского вооружения, которое, по его словам, уже изрядно устарело.

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Боевые возможности ВС РФ увеличились многократно, заявил Путин
29 февраля 2024, 12:06

Фото: сайт Кремля

Боевые возможности ВС увеличились многократно. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
Он сообщил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности.
«Не мы начали войну на Донбассе, но сделали все, чтобы ее закончить и достигнуть целей, защитить безопасность граждан и суверенитет», - заявил Путин.

Напомним, прошлое обращение президента к Федеральному собранию состоялось 21 февраля 2023 года. В ходе своего выступления, российский лидер обратил внимание на необходимость деофшоризации российской экономики и подчеркнул важность защиты детей от гендерной нейтральности.


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#путин
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СВО поддержало абсолютное большинство россиян — Путин
29 февраля 2024, 12:05

Фото: сайт Кремля

Абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
Он также добавил, что российский бизнес направил миллиарды рублей волонтерам и благотворительным фондам для поддержки бойцов. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время Россия ведет праведную борьбу за свой суверенитет и свою безопасность.

Он объявил минуту молчания и добавил, что бойцы специальной военной операции знают, что с ними вся страна.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, о чем распорядился российский президент Владимир Путин. По мнению представителей Кремля, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы, что связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны, а также существенным сокращением военной помощи со стороны западных союзников Киева.

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Захарова высказалась о соглашениях между Украиной и странами Запада
Захарова: соглашения по безопасности Украины и Запада ничего не меняют
29 февраля 2024, 12:01

Фото: сайт МИД РФ

Соглашения по безопасности, которые были подписаны Украиной со странами Запада, ничего не меняют по существу. Такое заявление с беседе с РИА Новости сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, в этих документах не идёт речь о как таковых гарантиях. Они лишь констатируют поддержку Киева и выделение ей военной и финансовой помощи.

Также Захарова добавила, что представители западных государств не воспринимают эти соглашения всерьёз, говоря о них как о пустых и необязательных. В качестве примера дипломат привела слова министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о том, что соглашение с Киевом «политическое и символическое», однако оно не имеет никакой юридической силы.

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#безопасность
#соглашения
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Буданов* указал на просчеты Залужного на посту главкома ВСУ
Буданов* поддержал решение Зеленского об отставке Залужного с поста главкома ВСУ
29 февраля 2024, 11:49

Фото: iStock/JARAMA

Решение президента Украины Владимира Зеленского об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного было правильным. Такое мнение выразил глава главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью CBС.
Он также добавил, что между Зеленским и Залужным не могло быть личных разногласий, так как глава ВСУ находится в прямом подчинении у лидера страны. Рассуждая о сложившейся на фронте ситуации, Буданов* задался вопросом о том, почему Украина находится в «таком положении».

Таким образом, глава украинской разведки упрекнул бывшего главкома в правильности принимаемых решений и указал на его ошибки.

Напомним, в настоящее время главой украинской армии является Александр Сырский.

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*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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#зеленский
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Режиссер Шахназаров заявил, что результат СВО изменит весь мир
29 февраля 2024, 11:38

Фото: iStock/Derek Brumby

Режиссер Карен Шахназаров заявил, что результат российской спецоперации изменит весь мир. Об этом он сказал перед посланием президента РФ Федеральному собранию.
«Ситуация с СВО — это все-таки самое важное. От этого все зависит, ее нельзя отделять от внутренней и внешней политики. Никакой другой альтернативы нет, кроме выигрыша в этом конфликте. И, конечно, позиция России от этого будет: и внутренняя, и внешняя политика», — заявил Шахназаров.

По его мнению, именно тема спецоперации станет ключевой в послании Путина.

Ранее спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов заявил, что Россия движется к победе в специальной военной операции, на это указывает ситуация на линии боевого соприкосновения. Он также подчеркнул, что нет никаких сомнений в предстоящей победе России. Иванов добавил, что это уже становится очевидным из событий, происходящих на линии соприкосновения в зоне спецоперации.

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#операции
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#путин
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#послание
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Россия движется к победе в СВО – заявил спецпредставитель президента РФ
Спецпредставитель президента РФ Иванов: Россия движется к победе в СВО
29 февраля 2024, 11:26

Фото: iStock/macky_ch

Россия движется к победе в специальной военной операции, на это указывает ситуация на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов.
«Мы движемся к этим целям, мы еще их не достигли, до этого еще предстоят, как говорят на Западе, пот, кровь и слезы, но это надо делать, никаких сомнений нет,» — сказал Иванов в эфире телеканала «Россия 24».

Он также подчеркнул, что нет никаких сомнений в предстоящей победе России. Иванов добавил, что это уже становится очевидным из событий, происходящих на линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский перед началом послания президента России Владимира Путина заявил, что российская делегация поедет на переговоры с Украиной в Турцию, если будет дано соответствующее поручение.

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Мединский оценил вероятность проведения переговоров с Украиной в Анкаре
Мединский : делегация РФ поедет на переговоры с Украиной в Турции в случае поручения
29 февраля 2024, 11:26

Фото: сайт Кремля

Российская делегация поедет на переговоры с Украиной в Турцию, если будет дано соответствующее поручение. Такими словами помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал намерения турецкого лидера о предоставления площадки для переговоров в Анкаре.
«Дадут поручение – поедем», - заявил Мединский.
Прежде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова предоставить площадку российской и украинской стороне для проведения диалога.

Он также отметил, что переговоры между Украиной и Россией важны, так как это позволит конфликту завершится и между странами восстановится устойчивый мир. Эрдоган уверен, что для достижения таких целей должны привлекаться всевозможные каналы.

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