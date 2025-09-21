Достижения.рф

В Кремле высказались об отношении Путина к Трампу

Пресс-секретарь Песков: Путин ценит конструктивные взаимоотношения с Трампом
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин ценит конструктивные отношения со своим американским коллегой Дональдом Трампом и возможность открыто обсуждать самые острые и насущные вопросы. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.



Так он отреагировал на слова Трампа о том, что якобы «Путин его подвел».

Ранее Песков также подчеркнул, что Трамп прилагает усилия для урегулирования украинского кризиса, и отметил, что его эмоциональное отношение к ситуации вполне понятно.

Завершение конфликта на Украине было одним из обещаний хозяина Белого дома во время его предвыборной кампании. Позже республиканец говорил, что все оказалось не так просто, и что он «не называл конкретную дату» разрешения сложившейся ситуации.

Никита Кротов

