В Кремле высказались об отношении Путина к Трампу
Президент России Владимир Путин ценит конструктивные отношения со своим американским коллегой Дональдом Трампом и возможность открыто обсуждать самые острые и насущные вопросы. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Так он отреагировал на слова Трампа о том, что якобы «Путин его подвел».
Ранее Песков также подчеркнул, что Трамп прилагает усилия для урегулирования украинского кризиса, и отметил, что его эмоциональное отношение к ситуации вполне понятно.
Завершение конфликта на Украине было одним из обещаний хозяина Белого дома во время его предвыборной кампании. Позже республиканец говорил, что все оказалось не так просто, и что он «не называл конкретную дату» разрешения сложившейся ситуации.
