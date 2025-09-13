Путин заявил о наличии денег в Москве

13 сентября 2025, 21:19

Президент Путин: в Москве много денег, но их всегда и везде не хватает

Фото: istockphoto/YuTphotograph

Независимо от объёмов финансирования, денег всегда не хватает, поэтому нужно правильно распределять приоритеты. Об этом на праздновании Дня города в Москве 13 сентября заявил президент России Владимир Путин.





Таким образом он опроверг мнение, что достижения столицы объясняются прежде всего её большим бюджетом.





«Конечно, я знаю, коллеги из других регионов послушают и скажут: «Ну, конечно, у него там денег больше всего в России». Денег всегда и везде не хватает. Как бы много ни было, денег много, но и хозяйство большое», — сказал глава государства.