Путин заявил о наличии денег в Москве
Президент Путин: в Москве много денег, но их всегда и везде не хватает
Независимо от объёмов финансирования, денег всегда не хватает, поэтому нужно правильно распределять приоритеты. Об этом на праздновании Дня города в Москве 13 сентября заявил президент России Владимир Путин.
Таким образом он опроверг мнение, что достижения столицы объясняются прежде всего её большим бюджетом.
«Конечно, я знаю, коллеги из других регионов послушают и скажут: «Ну, конечно, у него там денег больше всего в России». Денег всегда и везде не хватает. Как бы много ни было, денег много, но и хозяйство большое», — сказал глава государства.
Ранее Путин охарактеризовал Москву как один из лучших городов мира, отметив, что столица отражает судьбу и историческую миссию России и служит флагманом её развития.