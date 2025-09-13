13 сентября 2025, 15:04

Мирошник: если Зеленский поедет в Москву, ему дадут самые мощные гарантии

Фото: istockphoto/ser-alim

Посол МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил ТАСС, что Владимиру Зеленскому предоставят «самые мощные» гарантии со стороны президента России Владимира Путина в случае его визита в Москву.





Ранее Мирошник утверждал, что возвращение Украины к границам 1991 года невозможно. По его словам, Киев систематически искажает позиции Путина и российских политиков, постоянно повторяя, что РФ якобы стремилась уничтожить Украину.





«Все в мире знают, что гарантии Путина — это одни из самых мощных гарантий, которые существуют на планете», — добавил дипломат.