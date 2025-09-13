Дипломат рассказал о «мощных» гарантиях безопасности Зеленскому от Путина
Мирошник: если Зеленский поедет в Москву, ему дадут самые мощные гарантии
Посол МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил ТАСС, что Владимиру Зеленскому предоставят «самые мощные» гарантии со стороны президента России Владимира Путина в случае его визита в Москву.
Ранее Мирошник утверждал, что возвращение Украины к границам 1991 года невозможно. По его словам, Киев систематически искажает позиции Путина и российских политиков, постоянно повторяя, что РФ якобы стремилась уничтожить Украину.
«Все в мире знают, что гарантии Путина — это одни из самых мощных гарантий, которые существуют на планете», — добавил дипломат.
5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин назвал Москву «лучшим местом» для встречи с Зеленским и заверил, что готов на 100% гарантировать безопасность главы киевского режима и его делегации в случае их приезда в столицу РФ. Зеленский же позже в интервью ABC News сообщил, что готов к двусторонним или трехсторонним переговорам с Путиным и президентом США Дональдом Трампом, но не на территории России.