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Путин рассказал, чем обернется ввод польских войск на Украину

Путин: если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет
13 марта 2024, 08:01
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Если польские войска зайдут на территорию Украины, то уже не уйдут оттуда. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в ходе интервью журналисту Дмитрию Киселеву, пишет РИА Новости.

Глава государства пояснил, что Польша считает часть территории Украины своей, и в том случае, если войска страны пересекут границу под предлогом ее защиты, то они будут пытаться занять земли, принадлежащие им ранее.

Прежде Владимир Путин сообщил, что Россия допускает проведение переговоров с Украиной, но только на условии сложившихся реалий. Он также добавил, что диалог с украинской стороной не должен быть основан «на чьих-либо хотелках». Подробности читайте в материале «Радио 1».

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«Без хотелок»: Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине
Путин: РФ готова к переговорам по Украине, основанным на реальности
13 марта 2024, 07:01

Фото: сайт Кремля

Россия готова к переговорам по Украине, но на условии тех реалий, которые сформированы в настоящий момент. Об этом заявил президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.
Как утверждает Путин, Москва готова к серьезному диалогу и хочет разрешать все конфликты, в особенности украинский, мирным путем. Он уточнил, что Россия готова начать переговорный процесс, если он будет основан на тех реалиях, которые сложились в нынешнее время. Путин подчеркнул, что переговоры не должны быть основаны на «каких-то хотелках после применения психотропных средств».

Последний раз переговоры с участием России и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Через время украинский глава Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом РФ.

В декабре 2023 года глава государства заявил, что российская сторона будет договариваться по Украине, следуя из своих интересов.

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Путин прокомментировал состояние ядерной триады России
Путин: Российская ядерная триада более современная
13 марта 2024, 06:35

Фото: сайт Кремля

Эксперты подтвердили, что российская ядерная триада является более современной, чем ядерные триады других стран, рассказал президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.
«Наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. А таких триад – только вот у нас да у американцев на самом деле», – уточнил Путин.

По словам Путина, российское ядерное оружие более современное, а по количеству авианосцев и канонерских лодок Россия и США практически равны. Президент России подчеркнул, что все эксперты »знают» об этом.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что любая попытка вернуть Россию к границам 1991 года приведет к глобальной войне с Западом. В этом случае Москва атакует Киев, Берлин, Лондон, Вашингтон и другие города «всеми видами стратегического оружия».

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#россия
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Владимир Путин не исключил возможности проведения Россией ядерных испытаний
Путин не исключил проведения России ядерные испытания в ответ на действия США
13 марта 2024, 05:50

Фото: iStock/vadimrysev

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что не исключает проведения Россией ядерных испытаний в случае необходимости ответных мер на действия США, сообщает РИА Новости.
«Не обязательно. Нам это нужно, не нужно – еще надо подумать, но не исключаю, что мы можем сделать то же самое», – подтвердил Владимир Путин.

Российский лидер напомнил о существовании Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Соединенные Штаты не ратифицировали ДВЗЯИ, и в связи с этим Российская Федерация отозвала свою ратификацию, чтобы сохранить равенство и баланс сил. Однако президент Путин заявил, что Россия соблюдает эти соглашения.

Российский лидер заявил, что Россия полностью готова к ядерной войне. По словам Путина, США не намерены отправлять войска на Украину.

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#ядерное оружие
#сша
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На Западе рассказали про выгодный Путину просчет союзников Украины
WP: Раскол в коалиции европейских государств вокруг Украины на руку Путину
13 марта 2024, 03:00

Фото: iStock/ffikretow

Раскол в коалиции европейских государств-союзников Украины, возникший из-за утечки данных немецких военных и высказываний французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО в зону конфликта, играет на руку президенту России Владимиру Путину, сообщает Washington Post.
«Ничто не могло так порадовать Путина, как недавняя серия ошибок европейских лидеров», – отмечается в статье

Авторы отмечают, что лидеры США и Европы в настоящее время только критикуют друг другу, упуская из виду глубокие стратегические проблемы – хрупкость вооруженных сил ЕС и стагнацию военного производства.

Ранее сенатор Джабаров заявил о нехватке авторитета у президента Франции Эммануэля Макрона.

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#европа
#ес
#владимир путин
#россия
#украина
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Джо Байден поручил госсекретарю организовать поддержку Украине
Джо Байден поручил госсескретарю Блинкену выделить $126 млн на помощь Украине
13 марта 2024, 02:27

Фото: iStock/Andrii Atanov

Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить Украине помощь в размере до 126 миллионов долларов, сообщается в меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома.
«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия... определить важность для интересов безопасности США выделения до 126 миллионов долларов помощи Украине», – заявил глава Белого дома.

Ранее стало известно, что США передадут Украине пакет военной помощи в размере 300 миллионов долларов. В него также входят дополнительные артиллерийские снаряды 155-миллиметровых гаубиц и управляемые реактивные системы залпового огня. По словам помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана новая помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) рассчитана всего на две-три недели.

Последний раз США направляли Украине военную помощь в конце декабря 2023 года на сумму 250 миллионов долларов.
#сша
#белый дом
#джозеф байден
#помощь
#украина
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Сенатор Джабаров заявил о нехватке авторитета у Макрона
13 марта 2024, 01:46

Фото: сайт Кремля

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что, несмотря на желание французского президента Эммануэля Макрона играть ключевую роль в международной политике, у него это не выходит из-за нехватки авторитета.
«Макрон мечется и никак не может определить своего места, он пытается играть роль смотрящего за Европой от США, но у него это не выходит, авторитета не хватает», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Джабаров.

Кроме того, по его мнению, Макрону не хватает политического опыта и соответствующих знаний, из-за чего, в том числе, его авторитет далее будет только падать.

Ранее старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН, к. полит. н., эксперт РСМД Камран Гасанов также высказывал мнение о том, что многие заявления французского лидера Эммануэля Макрона вызваны его стремлением доказать первенство Франции на международной арене.

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#макрон
#запад
#франция
#политика
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Рябков предложил отложить вопрос о расширении БРИКС
Рябков предложил отложить вопрос о расширении БРИКС до самшита в Казани
13 марта 2024, 01:31

Фото: iSrock/wimagine

Обсуждение вопроса о расширении БРИКС необходимо отложить до саммита объединения в Казани, заявил заместитель министра иностранных дел РФ,, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы должны обеспечить для стран, заинтересованных в сближении с БРИКС, площадку, платформу, где можно работать в практическом плане, не ощущая себя обойденными и встраиваясь в этот ритм взаимодействия», – отметил он.

Рябков подчеркнул, что главной задачей, стоящей перед БРИКС, должна стать прежде всего интеграция стран, которые «только что присоединились». Вторая ключевая задача – формулирование категории стран-партнеров и составление их перечня.

По словам Сергея Рябкова, удвоение числа стран-участниц с 1 января 2024 года – «беспрецедентное событие для любой международной структуры».

В настоящее время членами организации являются девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

Ранее Владимир Путин заявил о привлекательности БРИКС для государств мира.

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#россия
#брикс
#казань
#саммит
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Сенатор Цеков выразил уверенность в наказании Литвы за конфискацию авто россиян
13 марта 2024, 01:12

Фото: istockphoto.com/NejauPhoto

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал инцидент с задержанием машин российских граждан литовскими властями и отметил, что Россия обязательно ответит на такие возмутительные действия Литвы.
«Мы, безусловно, на это ответим. Не хочется что-то придумывать за наш МИД, но уверен, что Литве будет очень больно. Она всё больше превращается в жалкое государственное образование, которому отведена роль лающей на Россию собаки. Вильнюс считает, что, раз он состоит в НАТО, то не будет наказан? Сильно ошибаетесь, дорогие прибалтийские соседи», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Цеков.

Ранее Сергей Цеков заявлял о необходимости проекта закона о признании недействительным решения о передаче Крыма. Более того, он подчеркивал, что при принятии решения о включении Крыма в состав Украины было допущено множество нарушений.

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#мид
#нато
#литва
#россия
#россияне
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В США объявили о намерении продать ракеты Польше
Госдепартамент США заявил о планах продажи Польше ракет на $3,7 миллиардов
13 марта 2024, 00:29

Фото: iStock/Stadtratte

Соединенные Штаты согласились продать Польше ракеты AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующее оборудование на общую сумму около 3,7 миллиарда долларов США, сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в состав Пентагона.
Администрация США также уведомила о своем решении Конгресс США. Законодательный орган рассмотрит соглашение и его возможное блокирование в течение 30 дней.

Указывается, что Вашингтон предоставит Варшаве секретное испытательное оборудование и программное обеспечение, обучение персонала, транспорт, а также необходимые запасные части и техническое обслуживание.

Ранее Польша заявила о поддержке идеи введения войск НАТО на Украину.

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