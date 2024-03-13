Путин рассказал, чем обернется ввод польских войск на Украину

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Если польские войска зайдут на территорию Украины, то уже не уйдут оттуда. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в ходе интервью журналисту Дмитрию Киселеву, пишет РИА Новости.
Прежде Владимир Путин сообщил, что Россия допускает проведение переговоров с Украиной, но только на условии сложившихся реалий. Он также добавил, что диалог с украинской стороной не должен быть основан «на чьих-либо хотелках». Подробности читайте в материале «Радио 1».
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