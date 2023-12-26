В Санкт-Петербурге началась встреча глав государств СНГ

Фото: сайт Кремля
В Санкт-Петербурге началась неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно перед новым годом организует президент России Владимир Путин.
Отмечается, что в Россию прибыли лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Азербайджана. Однако встреча началась не за столом переговоров, а экскурсией по дворцово-парковым комплексам Санкт-Петербурга.
Так, в рамках встречи главы государств СНГ уже посетили музей-заповедник «Павловск», а затем отправятся в Царское село и Петергоф.
Неформальный саммит СНГ завершится заседанием в Константиновском дворце в Стрельне.
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Анастасия Чинкова