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Алиев и Пашинян впервые встретились после операции в Карабахе и пожали друг другу руки

Алиев и Пашинян впервые встретились после операции Азербайджана в Карабахе
26 декабря 2023, 17:26
Фото: istock / Sophie_James

Фото: istock / Sophie_James

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые встретились после событий 2023 года в Нагорном Карабахе. На неформальном саммите лидеров стран СНГ политики пожали друг другу руки. Об этом пишут РИА Новости

Сообщается, что сначала Алиев поздоровался с президентом РФ Владимиром Путиным, затем поприветствовал несколько глав стран СНГ, а уже после — с Пашиняном.

26 декабря в Северной столице состоялся саммит глав государств СНГ. Путин пригласил коллег из Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Туркмении, Киргизии и Узбекистана начать общаться во время экскурсии по дворцово-парковым комплексам Санкт-Петербурга вместо общения за столом переговоров.


До этого сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского в последний момент не пустили на саммит Евросоюза. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#путин
#рф
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Американский генерал Твитти допустил победу России в украинском конфликте
26 декабря 2023, 17:28

Фото: istockphoto/ValleraTo

Итог конфликта на Украине вполне может склониться в сторону России. Такое мнение высказал бывший заместитель командующего Европейским контингентом вооруженных сил США, генерал-лейтенант Стивен Твитти.
В эфире телеканала NBC News американский военачальник заявил, что «чаша весов может склониться» в сторону Москвы, если Киев своевременно не получит новую финансовую поддержку, вооружения, технику и дополнительные силы от западных союзников.

Твитти также добавил, что ныне ситуация складывается таким образом, что, если не будет явного победителя, то возникнет тупиковая ситуация и, возможно, замороженный конфликт. Американский генерал, впрочем, оговорился, что война — это крайне непредсказуемое мероприятие. Последнее высказывание однако не отменяет того факта, что даже высшие военные чины в США и НАТО сильно сомневаются в возможности успеха Киева в конфликте.

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#киев
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Тайвань расширяет экспортные ограничения в Россию и Белоруссию
26 декабря 2023, 17:03

Фото: istockphoto/AlexLMX

Тайвань расширяет список ограничений на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию. По сообщению министерства экономики острова, перечень товаров, запрещенных к поставкам, увеличится на 45 пунктов.
Прежний список, который Тайвань обнародовал чуть менее года назад, содержал 52 позиции, напоминает ТАСС. В него входили вещества, связанные с ядерной энергетикой, химикаты и товары машиностроения. Теперь перечень пополнился другими товарами высоких технологий. По заявлению ведомства, это было сделано с целью осуществления международного сотрудничества, а также для того, чтобы воспрепятствовать использованию высокотехнологичных разработок в военных целях.

В министерстве экономики Тайваня также уточнили, что ограничения начнут действовать с 25 января 2024 года. Новые 45 наименований товаров были добавлены в список экспортного контроля, соответствующий требованиям Евросоюза, США и других дружественных альянсов, добавили в ведомстве.

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#сша
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#ограничения
#экспорт
#россия
#белоруссия
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Издание Politico присудило издевательские премии фон дер Ляйен и Боррелю
26 декабря 2023, 17:02

Фото: iStock/artJazz

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, шеф дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель и премьер-министр Италии Джорджа Мелони получили ключевые места юмористического антирейтинга года по версии издания Politico.
Так, Урсула фон дер Ляйен получила звание «немки, играющей в президента Европы». Автор статьи заявил, что любая попытка политика воспользоваться своими полномочиями заканчивается тем, что она врезается в кирпичную стену.

Жозеп Боррель, в свою очередь, получил антипремию «Борат от дипломатии». Борат является персонажем одноимённой американо-британской комедии. У носителей английского языка это имя носит нарицательное значение «благожелательного болвана».

А глава кабмина Италии Джорджа Мелони был назван автором статьи «хоббитом, играющим фашиста». Такое звание ему дано потому, что он, подобно фон дер Ляйен, позволяет вести себя так, будто он президент Евросоюза.

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#евросоюз
#политика
#премия
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Японская компания Mitsui отзывает своих сотрудников с «Арктик СПГ 2»
26 декабря 2023, 16:24

Фото: iStock/blew_i

Японская компания Mitsui&Co отзывает в Японию всех своих сотрудников с «Арктик СПГ 2». Об этом сообщила газета Sankei.
Издание отмечает, что такое решение было принято из-за неясных перспектив проекта, в отношении которого введены санкции США.

Также уточняется, что отзыв сотрудников не говорит о том, что Япония окончательно уходит из проекта.

В самой компании Mitsui&Co не дали официальных комментариев по поводу отзыва сотрудников.

Кроме того, газета отмечает, что из-за санкций в отношении «Арктик СПГ 2» Япония и другие страны-участницы проекта могут пересмотреть планы закупок СПГ. В случае сокращения проекта правительство Японии будет обсуждать меры в отношении ограничений с США.

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#япония
#россия
#проект
#сша
#санкции
#правительство
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Сведения о размере оплаты и других условиях размещения агитационных материалов ГАУ МО «Радио 1»
26 декабря 2023, 15:56

Государственное автономное учреждение «Радио 1» (ИНН 7705015190 ) настоящим сообщает сведения о размере оплаты и других условиях размещения агитационных материалов в средствах массовой информации:
- Радио 1 (форма распространения — радиоканал, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации — серия ЭЛ № ФС 77 — 78820 от 07 августа 2020 года)
— Radio1.ru (форма распространения — сетевое издание, свидетельство о регистрации Эл № ФС77-85036 от 10 апреля 2023 года),
а также уведомляет о готовности предоставить бесплатное эфирное время и эфирное время на платной основе в указанных выше СМИ (в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящей публикацией) для проведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года:
1) Размер оплаты эфирного времени в средстве массовой информации радиоканал «Радио 1» и сетевом издании Radio1.ru представлены в таблице

2. Требования к аудио агитационным материалам, размещаемым в эфире средства массовой информации Радиоканал «Радио 1»:
Формат файла: mp3
Дискретизация 44.100 khz
Битрейт 256 kb\s
Program loudness -18 LUFS
Max momentary -1 dBTP
Хронометраж аудио агитационных материалов:
30 (тридцать) секунд, 90 (девяносто) секунд, 10 (десять) минут.

3. Стоимость размещения агитационных материалов указана в таблице.
4. Размещение агитационных материалов осуществляется после заключения договора, предоставления агитационных материалов, при условии их соответствия требованиям действующего законодательства и требованиям, установленным в пункте 4 настоящей публикации и указываемым договоре.
5. Размещение агитационных материалов на платной основе осуществляется после заключения договора, оплаты стоимости их размещения, предоставления агитационных материалов, при условии их соответствия требованиям действующего законодательства и требованиям, установленным в настоящей публикации и указываемым в договоре.
6. Форма договора и отчетных документов может быть представлена после направления запроса кандидатом (представителем) на электронную почту контактного лица (пункт 10 настоящей публикации).
7. Контактная информация:
— контактное лицо: Сафонова Екатерина;
— телефон 7−495−252−01−12 (444);
— электронная почта: e.safonova@tradio1.news
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МИД КНР прокомментировал санкции США против проекта «Арктик СПГ – 2»
МИД КНР: Односторонние санкции порождают новые проблемы вместо решения старых
26 декабря 2023, 15:56

Фото: istockphoto/chitsanupong kathip

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Китай и Россия будут продолжать нормальное торгово-экономическое сотрудничество, несмотря на санкции, введенные США по отношению к проекту «Арктик СПГ – 2», в котором участвуют в том числе и китайские компании.
Она отметила, что Китай всегда выступал против односторонних ограничений и планирует продолжать взаимодействие с Россией на основе взаимной выгоды, уважения и паритетных партнерских отношений, передает РИА Новости. Такое сотрудничество не должно подвергаться какому-либо вмешательству или ограничениям третьих сторон, подчеркнула дипломат.

Проект «Арктик СПГ – 2» представляет собой международную инициативу с участием нескольких компаний. 60% акций принадлежат крупнейшему российскому независимому производителю природного газа «Новатэк», по 10% — китайским компаниям CNPC и CNOOC, 10% — французской корпорации TotalEnergies и 10% — японскому консорциуму Japan Arctic LNG.

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#китай
#проект
#сотрудничество
#дипломат
#газ
#компании
#санкции
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На подмосковном портале госуслуг зафиксировали рекорд года
26 декабря 2023, 15:50

Фото: Фотобанк МО

Рекорд 2023 года по количеству онлайн-заявлений, поданных на региональном портале госуслуг, был зафиксирован в сентябре. За месяц их поступило около 850 тыс, сообщили в пресс-службе подмосковного Мингосуправления. Всего в уходящем году жители Московской области получили на портале более 6,2 млн услуг.
«За первый месяц осени через региональный портал поступило около 850 тысяч заявок. Из них почти 300 тысяч касались записи в кружки и секции. За последние четыре года эта онлайн-услуга – абсолютный лидер по количеству обращений», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
В 2023 году по 630 тыс электронных заявлений было подано в августе и ноябре. В остальное время через портал в среднем ежемесячно поступало порядка 430 тыс обращений. В числе самых востребованных услуг, помимо записи в кружки, были выдача выписки из домовой книги, выдача и замена социальных карт жителя Московской области, а также субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг.

По данным министерства, всего на портале госуслуг Московской области зарегистрировано 9,9 млн учётных записей. Из них 6,9 млн – подтверждённые.

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С начала года подмосковный портал госуслуг помог записаться на ТО 19 тыс раз
#надежда куртяник
#цифровизация
#подмосковье
#московская область
#госуслуги
#портал
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Путин подписал закон о международном турнире «Игры будущего»
26 декабря 2023, 15:35

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон об организации международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».
В тексте закона прописаны цели проведения мероприятия. Одна из них заключается в популяризации в рамках России и всего мира видов спорта, которые сочетают в себе физическую активность и цифровые технологии.

Также законом устанавливаются полномочия организатора турнира, принимающей стороны, федеральных и региональных органов власти. Вместе с тем, документ определяет, с какой периодичностью будут проводиться состязания.

Напомним, что «Игры будущего» назначены на следующий год. Они должны пройти в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Отмечается, что формат подразумевает использование последних разработок в сферах робототехники, киберспорта, дополненной и виртуальной реальности, искусственного интеллекта и информационных технологий.

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#владимир путин
#закон
#спорт
#россия
#игры
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Агент Риуторд допустил переход полузащитника Бьеля в «Краснодар»
26 декабря 2023, 15:34

Фото: istockphoto.com/Yuliia Zatula

Агент Томеу Риуторд заявил, что трансфер полузащитника «Олимпиакоса» Пепа Бьеля в «Краснодар» вполне возможен.
«Трансфер в «Краснодар»? Это возможно, Пеп действительно хочет покинуть «Олимпиакос». Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Риуторд.

Ранее сообщалось об интересе команды «Краснодар» к испанскому футболисту.

До этого российский вратарь Андрей Лунёв, выступающий за клуб «Карабах» из Азербайджана, замкнул тройку лучших голкиперов по количеству спасений своих ворот на групповом этапе Лиги Европы. Первое место в этом списке занимает бразильский вратарь Вана из кипрского «Ариса», на втором месте босниец Владан Ковачевич из польского «Ракува».

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#спорт
#клуб
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