Алиев и Пашинян впервые встретились после операции в Карабахе и пожали друг другу руки

Фото: istock / Sophie_James
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые встретились после событий 2023 года в Нагорном Карабахе. На неформальном саммите лидеров стран СНГ политики пожали друг другу руки. Об этом пишут РИА Новости
Сообщается, что сначала Алиев поздоровался с президентом РФ Владимиром Путиным, затем поприветствовал несколько глав стран СНГ, а уже после — с Пашиняном.
26 декабря в Северной столице состоялся саммит глав государств СНГ. Путин пригласил коллег из Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Туркмении, Киргизии и Узбекистана начать общаться во время экскурсии по дворцово-парковым комплексам Санкт-Петербурга вместо общения за столом переговоров.
Читайте также:
Издание Politico присудило издевательские премии фон дер Ляйен и Боррелю
Турецкий историк считает, что США скоро сдадут Украину
Захарова: Сербии удалось не допустить украинского сценария
Алина Юрчак