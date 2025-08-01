Путин заявил о поступлении в войска первого серийного комплекса «Орешник»
Первый серийный комплекс «Орешник» произвели в России, первая ракета уже поступила в войска. Об этом в пятницу, 1 августа, заявил глава государства Владимир Путин, отвечая на вопросы СМИ.
Первое применение «Орешника» состоялось в ноябре прошлого года. Удар наносился по промышленному предприятию в Днепропетровске. Путин отмечал, что комплекс очень хорошо зарекомендовал себя.
«У нас произведен первый серийный комплекс «Орешник», первая серийная ракета, и она поступила в войска. Теперь серия заработала», — сказал президент.Известно, что «Орешник» разместят в Белоруссии и развернут до конца года. Специалисты уже выбрали место для его размещения.