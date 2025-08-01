Путин заявил о поступлении в войска первого серийного комплекса «Орешник»

01 августа 2025, 14:44

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Первый серийный комплекс «Орешник» произвели в России, первая ракета уже поступила в войска. Об этом в пятницу, 1 августа, заявил глава государства Владимир Путин, отвечая на вопросы СМИ.





Первое применение «Орешника» состоялось в ноябре прошлого года. Удар наносился по промышленному предприятию в Днепропетровске. Путин отмечал, что комплекс очень хорошо зарекомендовал себя.





«У нас произведен первый серийный комплекс «Орешник», первая серийная ракета, и она поступила в войска. Теперь серия заработала», — сказал президент.

