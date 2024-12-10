В Пентагоне высказались о влиянии «Орешника» на ход СВО

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Российский ракетный комплекс «Орешник» не повлияет на ход спецоперации на Украине, заявила ТАСС замглавы Пентагона Кэтлин Хикс.
«Мы смотрим и оцениваем пуск, как и в случае с гиперзвуковыми ракетами. Не видим стратегических изменений», — сказала она корреспонденту издания.
Хикс добавила, что Вашингтон внимательно следит за высказываниями российского лидера Владимира Путина по теме ядерных вооружений.
Перед этим военный аналитик Анатолий Матвийчук подчеркивал, что полигон Капустин Яр в астраханском регионе, откуда пускали «Орешник», хорошо защищен от атак со стороны боевиков ВСУ.
В конце ноября Владимир Путин обратился к россиянам, заявив о том, что региональный конфликт на Украине приобрел черты глобального. Тогда стало известно об ударах ВСУ по Курской и Брянской областям американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow. В ответ Россия применила ракету «Орешник».
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