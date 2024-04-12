Путин заявил о возможности возвращения к проекту стамбульского договора

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле согласился, что стоит вернуться к проекту стамбульского договора между РФ и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.
На переговорах Лукашенко предложил «достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему». Путин отметил, что с документом нужно работать.
Как считает глава Белоруссии, инициативы России по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у военнослужащих. Лукашенко отметил, что в договоре «разумные» позиции, «приемлемые для Украины», с которыми Киев согласился.
Переговоры Путина и Лукашенко длились практически 4 часа. Главы двух стран продолжат общение 12 апреля. В пятницу они также поучаствуют в мероприятии по случаю дня космонавтики и пообщаются с космонавтами.
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Как считает глава Белоруссии, инициативы России по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у военнослужащих. Лукашенко отметил, что в договоре «разумные» позиции, «приемлемые для Украины», с которыми Киев согласился.
Переговоры Путина и Лукашенко длились практически 4 часа. Главы двух стран продолжат общение 12 апреля. В пятницу они также поучаствуют в мероприятии по случаю дня космонавтики и пообщаются с космонавтами.
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Алина Юрчак