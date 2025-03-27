Путин прибыл в Мурманск с рабочим визитом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
В четверг, 27 марта, президент России Владимир Путин прибыл в Мурманскую область с рабочим визитом, передает ТАСС.
Самолет российского президента уже приземлился в Международном аэропорту имени Николая II.
Напомним, в Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом «На Севере - жить!». Мероприятие посвящено 500-летию открытия Северного морского пути.
В последний раз президент посещал Мурманск в июле 2023 года. Тогда он провел совещание по развитию поселков в Арктической зоне РФ.
Ранее Владимир Путин поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников Росгвардии с Днём войск национальной гвардии. Он особо отметил тех, кто участвует в спецоперации на Украине. Полную запись поздравления президента можно посмотреть на официальном сайте Кремля.
Читайте также:
Путин принял отставку Куйвашева с должности губернатора Свердловской области
Путин предложил Денису Паслеру стать губернатором Свердловской области
«Не только армия и флот»: Путин причислил литературу, кино и музыку к союзникам России
Напомним, в Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом «На Севере - жить!». Мероприятие посвящено 500-летию открытия Северного морского пути.
В последний раз президент посещал Мурманск в июле 2023 года. Тогда он провел совещание по развитию поселков в Арктической зоне РФ.
Ранее Владимир Путин поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников Росгвардии с Днём войск национальной гвардии. Он особо отметил тех, кто участвует в спецоперации на Украине. Полную запись поздравления президента можно посмотреть на официальном сайте Кремля.
Читайте также:
Путин принял отставку Куйвашева с должности губернатора Свердловской области
Путин предложил Денису Паслеру стать губернатором Свердловской области
«Не только армия и флот»: Путин причислил литературу, кино и музыку к союзникам России
Элина Позднякова