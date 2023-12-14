Путин заявил об увеличении поставок медикаментов в сектор Газа

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Россия увеличит поставки оборудования и медицинских препаратов в сектор Газа по просьбе Израиля. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Президент отметил, что с такой просьбой обратилось правительство Израиля.
Также Путин подчеркнул, что в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке активно принимает участие турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Вместе с тем глава государства добавил, что Россия сохраняет контакт с Египтом по ситуации в секторе Газа.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
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Также Путин подчеркнул, что в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке активно принимает участие турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
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Анастасия Чинкова