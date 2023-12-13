Путина не беспокоит отсутствие встреч с западными коллегами, заявил Орбан

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад глубоко ошибается, когда думает, что российский лидер Владимир Путин мучается бессонными ночами от того, что западные лидеры не проводят с ним встреч, это полное непонимание сути политики. Об этом Орбан сообщил в интервью порталу Mandiner.
Орбан подчеркнул, что при любых конфликтных ситуациях необходимо вести переговоры и поддерживать контакты с целью того, чтобы они разрешились. Он также отметил, что именно по этой причине ему не интересно, что о нем говорят на Западе.
Орбан заключил, что на его решения не влияют позиции Бельгии или США, так как именно он выбирает пути действий для осуществления или поддержания венгерских интересов.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хотела ссориться с западными странами, однако сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ.
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Орбан заключил, что на его решения не влияют позиции Бельгии или США, так как именно он выбирает пути действий для осуществления или поддержания венгерских интересов.
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Екатерина Коршунова