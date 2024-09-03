Путина в Улан-Баторе встретили почетным караулом и духовым оркестром

Фото: сайт Кремля
На центральной площади у государственного дворца в Улан-Баторе проходит торжественная церемония встречи президента России Владимира Путина. Об этом информирует РИА Новости.
В Монголию президент России прибыл накануне вечером для участия в торжествах, которые посвящены 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
Для встречи Владимира Путина была подготовлена красная дорожка, а фасад дворца, где пройдут переговоры, украшен флагами. Сообщается, что напротив дворца выстроилась рота почетного караула и отряд всадников в парадной форме. Российскому лидеру были вручены цветы, а духовой оркестр исполнил гимн Монголии и Российской Федерации.
Лидеры стран обсудят актуальные международные и региональные вопросы, а также перспективы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнерства. По результатам переговоров планируется подписать ряд двусторонних документов.
Ранее официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что визит президента России Владимира Путина в Монголию стал «тяжелым ударом». По его словам, Монголия нанесла удар по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права, отказавшись выполнять ордер МУС на арест Путина.
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Для встречи Владимира Путина была подготовлена красная дорожка, а фасад дворца, где пройдут переговоры, украшен флагами. Сообщается, что напротив дворца выстроилась рота почетного караула и отряд всадников в парадной форме. Российскому лидеру были вручены цветы, а духовой оркестр исполнил гимн Монголии и Российской Федерации.
Лидеры стран обсудят актуальные международные и региональные вопросы, а также перспективы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнерства. По результатам переговоров планируется подписать ряд двусторонних документов.
Ранее официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что визит президента России Владимира Путина в Монголию стал «тяжелым ударом». По его словам, Монголия нанесла удар по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права, отказавшись выполнять ордер МУС на арест Путина.
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Дарья Осипова