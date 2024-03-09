Путину предоставят предложения по денонсации международных соглашений

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Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев сообщил, что президенту России Владимиру Путину будут предоставлены для денонсации невыгодные для страны международные договоры, передает ТАСС.
Соответствующие предложения предоставят главе государства по готовности в соответствии с его правом инициировать денонсацию ранее заключенных международных договоров по Конституции РФ.
На сегодняшний день Россия состоит в более 15 тыс. международных договоров, проинформировал Косачев. При этом большая часть из этих документов, по его словам, заключена «с недружественными странами».
6 февраля председатель Совфеда Валентина Матвиенко внесла предложение «провести ревизию» соглашений и расторгнуть с «враждебными странами» те, которые теперь невыгодны для России.
На заседании в тот же день СФ одобрил законопроект о денонсации соглашения о рыболовстве с Великобританией, он был заключен в 1956 году.
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На сегодняшний день Россия состоит в более 15 тыс. международных договоров, проинформировал Косачев. При этом большая часть из этих документов, по его словам, заключена «с недружественными странами».
На заседании в тот же день СФ одобрил законопроект о денонсации соглашения о рыболовстве с Великобританией, он был заключен в 1956 году.
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Ювелина Бернст