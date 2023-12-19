Путину представят предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади до 1 марта 2024 года. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации: представить предложения о проведении спортивных парадов в городе Москве, на Красной площади», — говорится в документе.
Ответственным за исполнения данного поручения назначен российский премьер Михаил Мишустин.
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