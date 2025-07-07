Интимная связь с несовершеннолетним Макроном и загадочная смерть: пикантные тайны первого мужа Брижит
История первого мужа первой леди Франции Андре Луи Озьера окутана тайной. После скандального развода с Брижит банкир бесследно исчез. Нет семейных фото, противоречивы данные о его работе, странные обстоятельства смерти в 2019 году. Похоронили его тайно, а все следы брака с Макрон тщательно стёрты. Кем он был на самом деле и был ли вообще, читайте в материале «Радио 1».
Белые пятна в биографии
До начала преподавательской деятельности в амьенском лицее La Providence сведения о жизни Брижит Тронье крайне скудны. Официальные источники сообщают лишь о её замужестве в 1974 году с банкиром Андре Луи Озьером и рождении троих детей. Примечательно, что, кроме единственного свадебного снимка, других семейных фотографий пары не существует в публичном доступе, что вызывает закономерные вопросы у исследователей.
Американская журналистка Кэндис Оуэнс, изучавшая биографию французской первой леди, предпринимала попытку получить официальное подтверждение, что на сохранившемся свадебном фото действительно изображена Брижит. Однако запрос в Елисейский дворец остался без ответа.
Загадочная личность на фотографии
В сети активно обсуждался снимок, на котором Брижит изображена с мужчиной в очках. Несмотря на указание в Википедии, что это Андре Луи Озьер, бывшие коллеги первой леди из лицея La Providence опровергли данную информацию, заявив, что на фото запечатлен рядовой преподаватель французского языка.
В ходе журналистского расследования была найдена лишь одна свадебная фотография, предположительно изображающая Брижит Троньё с её первым мужем. Однако, как отмечает Кэндис Оуэнс в своем исследовании, женщина на снимке имеет существенные отличия от известного нам образа мадам Макрон, что ставит под сомнение подлинность изображения.
Официальная история утверждает, что первый муж Брижит, узнав о её связи с несовершеннолетним Макроном, покинул семью, оставив троих детей. Однако Оуэнс выдвигает сенсационную гипотезу: Андре Луи Озьер мог быть фиктивным персонажем, созданным для прикрытия гендерной трансформации* будущей первой леди Франции. По этой версии, их брак существовал только на бумаге в течение необходимого периода времени.
Необъяснимые обстоятельства смерти
Смерть Андре Луи Озьера в декабре 2019 года была обнародована лишь через год его дочерью Тифэн. Официальное свидетельство указывает дату и точное время смерти — 24 декабря, 18:35. Однако это вызывает сомнения, поскольку по французским законам между кончиной и погребением должен пройти как минимум день.
По словам Тифэн, её отец разорвал все связи с семьёй после разразившегося скандала о романе Брижит с несовершеннолетним Макроном. Странным выглядит поведение успешного банкира, который, будучи главой семьи, предпочёл полное затворничество.
Конспирологические версии
Некоторые исследователи выдвигают гипотезу, что Озьер мог быть фиктивным персонажем, созданным для сокрытия определённых фактов биографии первой леди. Известный документалист Виржини Линхарт назвала его «чёрной дырой» — тщательно охраняемой тайной Елисейского дворца.
Журнал Capital в 2017 году охарактеризовал Озьера как «призрака». Расследование журналиста Ксавье Пуссара показало несоответствие официальной информации: выяснилось, что Озьер никогда не работал в Crédit du Nord, а был сотрудником другого финансового учреждения, после чего полностью исчез из поля зрения.
Последние годы: версии и домыслы
В 2022 году издание Paris Match опубликовало сенсационный материал, утверждавший, что последние годы жизни Озьер провёл в психиатрической клинике под постоянным наблюдением. Хотя позже журналистка отозвала свои слова, официальных опровержений от семьи Макрон не последовало.
Похороны прошли в ускоренном режиме ранним утром с минимальным количеством присутствующих. На церемонии присутствовали лишь дети покойного, его сестры и загадочный мужчина. Отсутствие Брижит и стремительность процедуры породили новые вопросы.
Незавершённая история
Биография Андре Луи Озьера остаётся одной из самых загадочных страниц в истории французского политического истеблишмента. Отсутствие документальных свидетельств, противоречивые данные о профессиональной деятельности, странные обстоятельства смерти и похорон — всё это продолжает будоражить общественное мнение. Похоже, правда об этом человеке навсегда останется за закрытыми дверями президентского дворца.