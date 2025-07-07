07 июля 2025, 13:20

Брижит Макрон (Фото: Sputnik/РИА Новости/ Асатур Есаянц)

История первого мужа первой леди Франции Андре Луи Озьера окутана тайной. После скандального развода с Брижит банкир бесследно исчез. Нет семейных фото, противоречивы данные о его работе, странные обстоятельства смерти в 2019 году. Похоронили его тайно, а все следы брака с Макрон тщательно стёрты. Кем он был на самом деле и был ли вообще, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Белые пятна в биографии Загадочная личность на фотографии Необъяснимые обстоятельства смерти Конспирологические версии Последние годы: версии и домыслы Незавершённая история



Белые пятна в биографии

Загадочная личность на фотографии

Свадебная фотография Брижит Троньё (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)



Брижит Троньё (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)



Необъяснимые обстоятельства смерти

Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»



Конспирологические версии

Последние годы: версии и домыслы

Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»



Незавершённая история